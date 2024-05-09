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Путин призвал обеспечить первенство России в военных разработках - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал обеспечить первенство России в военных разработках
Путин призвал обеспечить первенство России в военных разработках - 09.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал обеспечить первенство России в военных разработках
России нужно всегда быть чуть впереди в разработках, в этом случае будет обеспечен успех в проведении спецоперации, заявил президент Владимир Путин на встрече с | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T12:51+0300
2024-05-09T12:55+0300
спецоперация на украине
владимир путин
оружие
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. России нужно всегда быть чуть впереди в разработках, в этом случае будет обеспечен успех в проведении спецоперации, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными в Кремле."Надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован. Здесь нет никаких сомнений", - отметил глава государства.Президенту рассказали,, что при штурм Бердычей в Донбассе военные применили наземный роботизированный комплекс "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. По словам полковника Халикова, такая конструкция хорошо себя показала именно на этой задаче. Именно в штурмовых действиях применение такой техники позволит сохранить жизнь военнослужащим, отметил офицер. Он рассказал, что на эту технику есть возможность добавить различное легкое вооружение для штурмовых действий, также можно приспособить ее для эвакуации раненых, снабжения продуктами, материальными средствами, боеприпасами."Он имеет свойство везти на себе восемь противотанковых мин, то есть может определенный участок местности заминировать. И также думаем уже с разработчиком использовать его как шахид-мобиль: то есть какой-нибудь... ДЗОТ, к которому невозможно подойти, подъехать (к нему) и осуществить подрыв", - рассказал офицер. Халиков поинтересовался насчет возможности наладить массовое производство таких платформ и оснастить ими штурмовые группы. "Возможно, конечно", - ответил глава государства.Как подчеркнул Путин, несмотря на сложности, Россия получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, и их можно приспособить для ведения военных действий."Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке", - подчеркнул президент.По его словам, несмотря на все сложности, Россия все же получает "некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи". "Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - отметил Путин.По его словам, у России есть и собственные разработки. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал глава государства.Говоря о современных средства ведения боя, Путин отметил, что они постоянно меняются, и Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной."Что касается сегодняшнего дня, конечно, современные средства вооруженной борьбы меняются очень с большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди", - подчеркнул он.Путин указал на то, что у противника имеется достаточно современных средств борьбы, поскольку на него работает всё западное сообщество."Но нам, чтобы быть успешными, надо быть - ещё раз повторяю - на шаг впереди в высоких технологиях", - сказал президент.
https://1prime.ru/20240509/putin-848034921.html
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владимир путин, оружие
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, оружие
12:51 09.05.2024 (обновлено: 12:55 09.05.2024)
 
Путин призвал обеспечить первенство России в военных разработках

Путин: России надо быть впереди в разработках, тогда успех СВО гарантирован

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. России нужно всегда быть чуть впереди в разработках, в этом случае будет обеспечен успех в проведении спецоперации, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными в Кремле.
"Надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован. Здесь нет никаких сомнений", - отметил глава государства.
Президенту рассказали,, что при штурм Бердычей в Донбассе военные применили наземный роботизированный комплекс "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. По словам полковника Халикова, такая конструкция хорошо себя показала именно на этой задаче. Именно в штурмовых действиях применение такой техники позволит сохранить жизнь военнослужащим, отметил офицер.
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Он рассказал, что на эту технику есть возможность добавить различное легкое вооружение для штурмовых действий, также можно приспособить ее для эвакуации раненых, снабжения продуктами, материальными средствами, боеприпасами.
"Он имеет свойство везти на себе восемь противотанковых мин, то есть может определенный участок местности заминировать. И также думаем уже с разработчиком использовать его как шахид-мобиль: то есть какой-нибудь... ДЗОТ, к которому невозможно подойти, подъехать (к нему) и осуществить подрыв", - рассказал офицер.
Халиков поинтересовался насчет возможности наладить массовое производство таких платформ и оснастить ими штурмовые группы. "Возможно, конечно", - ответил глава государства.
Как подчеркнул Путин, несмотря на сложности, Россия получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, и их можно приспособить для ведения военных действий.
"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке", - подчеркнул президент.
По его словам, несмотря на все сложности, Россия все же получает "некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи". "Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - отметил Путин.
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По его словам, у России есть и собственные разработки. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал глава государства.
Говоря о современных средства ведения боя, Путин отметил, что они постоянно меняются, и Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной.
"Что касается сегодняшнего дня, конечно, современные средства вооруженной борьбы меняются очень с большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди", - подчеркнул он.
Путин указал на то, что у противника имеется достаточно современных средств борьбы, поскольку на него работает всё западное сообщество.
"Но нам, чтобы быть успешными, надо быть - ещё раз повторяю - на шаг впереди в высоких технологиях", - сказал президент.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Путиноружие
 
 
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