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Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО - 09.05.2024, ПРАЙМ
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют военные Североатлантического альянса. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T18:10+0300
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ВАРШАВА, 9 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют военные Североатлантического альянса. "НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — отметил он. Национальность и число солдат польский лидер не уточнил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления Макрона, указала, что французские войска станут целью российских военных, если окажутся в зоне СВО.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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украина, нато, сво, дональд туск
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, СВО, Дональд Туск
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Премьер-министр Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
ВАРШАВА, 9 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют военные Североатлантического альянса.
"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — отметил он.
Национальность и число солдат польский лидер не уточнил.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления Макрона, указала, что французские войска станут целью российских военных, если окажутся в зоне СВО.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".