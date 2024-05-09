https://1prime.ru/20240509/soldaty-848037926.html

Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО - 09.05.2024, ПРАЙМ

Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют военные Североатлантического альянса. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T18:10+0300

2024-05-09T18:10+0300

2024-05-09T18:10+0300

спецоперация на украине

украина

нато

сво

дональд туск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

ВАРШАВА, 9 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют военные Североатлантического альянса. "НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — отметил он. Национальность и число солдат польский лидер не уточнил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с данной инициативой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления Макрона, указала, что французские войска станут целью российских военных, если окажутся в зоне СВО.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".

https://1prime.ru/20240507/polsha-847977464.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, сво, дональд туск