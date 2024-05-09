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Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО - 09.05.2024, ПРАЙМ
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
Белоруссия планирует принять участие в втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проведет Россия, соответствующее... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T12:12+0300
2024-05-09T12:12+0300
2024-05-09T12:12+0300
россия
белоруссия
военные учения
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Белоруссия планирует принять участие в втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проведет Россия, соответствующее распоряжение министерствам обороны и генеральным штабам дано, рассказал глава государства Владимир Путин."Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", - сообщил он.Кроме того, Путин добавил, что в этот раз учения пройдут в три этапа, на втором из которых присоединятся белорусские коллеги.Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.
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россия, белоруссия, военные учения
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, военные учения
Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО
Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по применению ТЯО
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Белоруссия планирует принять участие в втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проведет Россия, соответствующее распоряжение министерствам обороны и генеральным штабам дано, рассказал глава государства Владимир Путин.
"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", - сообщил он.
Кроме того, Путин добавил, что в этот раз учения пройдут в три этапа, на втором из которых присоединятся белорусские коллеги.
Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.
Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.