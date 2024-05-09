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Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - 09.05.2024, ПРАЙМ

Мы готовы. Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Tagesschau. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T08:52+0300

2024-05-09T08:52+0300

2024-05-09T08:52+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Украинский конфликт рискует затянуться, считает канцлер Германии Олаф Шольц, его словам приводит издание Tagesschau."Всем нам ясно <...>, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось", — сказал европейский политик.Шольц также призвал страны европейского блока передать Киеву больше больше систем противовоздушной обороны Patriot.Во министерстве иностранных дел России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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россия, украина, европа, сво