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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение - 09.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение
Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T17:59+0300
2024-05-09T18:12+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
мобилизация на украине
военное положение
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады. Днем ранее парламент Украины поддержал продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Владимир Зеленский 16 апреля ужесточил правила мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнослужащих обновить данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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украина, владимир зеленский, мобилизация на украине, военное положение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мобилизация на Украине, военное положение
17:59 09.05.2024 (обновлено: 18:12 09.05.2024)
 
Зеленский продлил мобилизацию и военное положение

Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады.
Днем ранее парламент Украины поддержал продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней.
Владимир Зеленский 16 апреля ужесточил правила мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнослужащих обновить данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
Зеленский уволил Залужного с военной службы
14:04
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленскиймобилизация на Украиневоенное положение
 
 
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