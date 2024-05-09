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Зеленский продлил мобилизацию и военное положение

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение - 09.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение

Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T17:59+0300

2024-05-09T17:59+0300

2024-05-09T18:12+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

мобилизация на украине

военное положение

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады. Днем ранее парламент Украины поддержал продление сроков мобилизации и военного положения еще на 90 дней. Владимир Зеленский 16 апреля ужесточил правила мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнослужащих обновить данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

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