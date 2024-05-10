https://1prime.ru/20240510/avto-848044101.html

Россиянам рассказали, как их может разорить китайский автомобиль

Россиянам рассказали, как их может разорить китайский автомобиль - 10.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как их может разорить китайский автомобиль

В России резко вырос спрос на китайские автомобили, при этом машина из Поднебесной может доставить автолюбителю массу проблем, предупредил портал njcar.ru. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T10:06+0300

2024-05-10T10:06+0300

2024-05-10T10:06+0300

экономика

авто

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В России резко вырос спрос на китайские автомобили, при этом машина из Поднебесной может доставить автолюбителю массу проблем, предупредил портал njcar.ru.Отмечается, что несмотря на предоставляемую производителями из КНР достаточно длительную гарантию (от трех до пяти лет), она не действует в отношении многих важных деталей. В качестве примера приводятся топливные форсунки, которые требуется менять каждые 60 тысяч километров и регулярно чистить.Также автолюбителям придется взять на себя весьма внушительные затраты на антикоррозийную защиту кузова, пишет портал. Дело в том, что китайские авто имеют не самое долговечное лакокрасочное покрытие, толщина которого оставляет желать лучшего. При этом даже самым аккуратным водителям не удастся избежать сколов и царапин во время езды, пояснили авторы материала.В качестве отдельной проблемы njcar.ru выделил дороговизну кузовных деталей, цены на которые в разы превышают стоимость запчастей, например, для Skoda или Volkswagen. Это же касается и фар, стоимость которых давно превысила цену на оптику европейских марок. В связи с этим после серьезных аварий китайские авто нередко идут на свалку и вопрос об их восстановлении даже не поднимается.Кроме того, автолюбители могут столкнуться с проблемой дефицита запчастей на китайские марки, сообщил портал. Так, в одном крупном дилерском центре срок ожидания машины при ремонте обычного ремонта кондиционера достиг почти месяца из-за того, что на складах в России не нашлось нужных деталей и их пришлось заказывать в Китае.

https://1prime.ru/20240508/pyaterka-848001652.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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