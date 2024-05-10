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Четверо пассажиров автобуса в Петербурге погибли при попадании в реку - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Четверо пассажиров автобуса в Петербурге погибли при попадании в реку
Четверо пассажиров автобуса в Петербурге погибли при попадании в реку - 10.05.2024, ПРАЙМ
Четверо пассажиров автобуса в Петербурге погибли при попадании в реку
Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, указал РИА Новости источник в экстренных... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:16+0300
2024-05-10T15:16+0300
происшествия
автобус
река
санкт-петербург
погибшие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — ПРАЙМ. Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, указал РИА Новости источник в экстренных службах города. Уточняется, что эта информация предварительная.10 мая автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в нем находилось 20 человек. Пресс-служба МВД России сообщила, что около часа дня полиция получила информацию о происшествии на большой Морской улице в районе 69-го дома.Позднее источник агентства РИА Новости предоставил видеозапись, на которой видно, что водитель автобуса не справился с управлением. ГУМВД сообщило, что его уже задержали, заведено дело.
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автобус, река, санкт-петербург, погибшие
Происшествия, автобус, река, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, погибшие
15:16 10.05.2024
 
Четверо пассажиров автобуса в Петербурге погибли при попадании в реку

Четверо пассажиров автобуса в Петербурге погибли, еще четыре без сознания

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Санкт-Петербурга
Виды Санкт-Петербурга - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — ПРАЙМ. Из 15 пассажиров автобуса, упавшего в воду в Петербурге, 4 погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти, указал РИА Новости источник в экстренных службах города.
Уточняется, что эта информация предварительная.
10 мая автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в нем находилось 20 человек. Пресс-служба МВД России сообщила, что около часа дня полиция получила информацию о происшествии на большой Морской улице в районе 69-го дома.
Позднее источник агентства РИА Новости предоставил видеозапись, на которой видно, что водитель автобуса не справился с управлением. ГУМВД сообщило, что его уже задержали, заведено дело.
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