https://1prime.ru/20240510/kharkov-848042920.html

Российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове - 10.05.2024, ПРАЙМ

Российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове

Российские военные ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области Украины. Об этом сообщил агентству РИА | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T09:05+0300

2024-05-10T09:05+0300

2024-05-10T09:05+0300

спецоперация на украине

херсонская область

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ДОНЕЦК, 10 мая - ПРАЙМ. Российские военные ударили по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области Украины. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Из Харькова сообщают: "Харьков, 03.20, взрывы Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся "скорые" без сирен, но с мигалками", — процитировал слова подпольщика Лебедев. По его словам, в это время произошел выход украинской ракеты ПВО, а через минуту прогремел сильный взрыв. Он добавил, что "конкретики пока нет, но "скорые" дают понимание, что прилетело куда нужно". Еще один взрыв в Харькове раздался в 3.50 примерно в том же направлении. Подпольщики описали это взрыв как менее мощный, но с небольшой детонацией. Также отмечается, что вчера в 19.40 и сегодня, в пятницу, в 4.00 фиксировались прилеты ФАБов в городе Дергачи, являющемся пригородом Харькова.По словам Лебедева, в Дергачи зашло очень много военных и техники ВСУ, а местная полиция была переведена в Харьков. Город перешел под под полный контроль украинских военных. Он также сообщил, что был нанесен сильный удар по городу Волчанск, находящемуся почти на границе с Белгородской областью. Лебедев отметил, что ВСУ взорвали один из мостов, по которому хотели эвакуироваться мирные жители. "Потери среди военных огромные, раненых эвакуируют грузовиками", — добавил он. Кроме того, подпольщики рассказали о прилете в город Чугуев в район Клугино-Башкировка в 3.30 утра. Удар был нанесен по полигону. По их словам, была слышна сильная детонация. "Да, периодически его (полигон - ред.) кроют по мере накопления (вражеских войск - ред.)", - отмечается со ссылкой на активиста. "Видимо накопление произошло, в результате не обучаемые бандеровцы получили прилет", — заявил Лебедев. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил РИА Новости, что на подконтрольной ВСУ части региона были повреждены складские помещения и объект критической инфраструктуры."Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта. Также повреждены хозяйственные постройки, складское помещение", — написал он в своем Telegram-канале.При этом Прокудин не уточнил каком объекте идет речь.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов 10 октября 2022 года в ответ на подрыв Крымского моста. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240508/vsu-848025961.html

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