https://1prime.ru/20240510/kredity-848049828.html

Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов

Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов - 10.05.2024, ПРАЙМ

Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов

Кабмин намерен увеличивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов каждый год, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:15+0300

2024-05-10T15:15+0300

2024-05-10T15:15+0300

кабмин

правительство рф

бюджет

кредиты

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83586/39/835863978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2f68727042b9c3a6a156bf9c8f13618.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин намерен увеличивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов каждый год, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин. В пятницу он выступает на пленарном заседании Госдумы. По его словам, власти продолжат привлекать инвестиции в российские субъекты, в том числе в их инфраструктуру. "Есть действующие хорошо известные механизмы. Сегодня подробно мы на встречах с фракциями говорили. Самый востребованный из них — инфраструктурные бюджетные кредиты. Станем наращивать их объем не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А средства, которые по ним возвращаются, использовать, что очень важно, для выдачи новых займов", — сказал он. Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин в послании подчеркнул, что следует уменьшить долговую нагрузку на регионы. Мишустин добавил, что сэкономленные ресурсы, следует направлять для дальнейшего развития регионов и это "тоже очень важное решение, создания объектов, которые имеют большое значение для граждан". Он также добавил, что рассчитывает на поддержку парламентариев в данной работе, так как они лучше знают, какие конкретные проекты востребованы на местах.

https://1prime.ru/20240510/mishustin-848049673.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, бюджет, кредиты, михаил мишустин