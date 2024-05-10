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Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов
Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов - 10.05.2024, ПРАЙМ
Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов
Кабмин намерен увеличивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов каждый год, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:15+0300
2024-05-10T15:15+0300
2024-05-10T15:15+0300
кабмин
правительство рф
бюджет
кредиты
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин намерен увеличивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов каждый год, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин. В пятницу он выступает на пленарном заседании Госдумы. По его словам, власти продолжат привлекать инвестиции в российские субъекты, в том числе в их инфраструктуру. "Есть действующие хорошо известные механизмы. Сегодня подробно мы на встречах с фракциями говорили. Самый востребованный из них — инфраструктурные бюджетные кредиты. Станем наращивать их объем не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А средства, которые по ним возвращаются, использовать, что очень важно, для выдачи новых займов", — сказал он. Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин в послании подчеркнул, что следует уменьшить долговую нагрузку на регионы. Мишустин добавил, что сэкономленные ресурсы, следует направлять для дальнейшего развития регионов и это "тоже очень важное решение, создания объектов, которые имеют большое значение для граждан". Он также добавил, что рассчитывает на поддержку парламентариев в данной работе, так как они лучше знают, какие конкретные проекты востребованы на местах.
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правительство рф, бюджет, кредиты, михаил мишустин
Кабмин, Правительство РФ, бюджет, КРЕДИТЫ, Михаил Мишустин
Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов
Мишустин: правительство нарастит объем инфраструктурных бюджетных кредитов
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин намерен увеличивать объем инфраструктурных бюджетных кредитов каждый год, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
В пятницу он выступает на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, власти продолжат привлекать инвестиции в российские субъекты, в том числе в их инфраструктуру.
"Есть действующие хорошо известные механизмы. Сегодня подробно мы на встречах с фракциями говорили. Самый востребованный из них — инфраструктурные бюджетные кредиты. Станем наращивать их объем не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. А средства, которые по ним возвращаются, использовать, что очень важно, для выдачи новых займов", — сказал он.
Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин в послании подчеркнул, что следует уменьшить долговую нагрузку на регионы.
Мишустин добавил, что сэкономленные ресурсы, следует направлять для дальнейшего развития регионов и это "тоже очень важное решение, создания объектов, которые имеют большое значение для граждан".
Он также добавил, что рассчитывает на поддержку парламентариев в данной работе, так как они лучше знают, какие конкретные проекты востребованы на местах.
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов