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США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков - 10.05.2024, ПРАЙМ
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США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков
США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков - 10.05.2024, ПРАЙМ
США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков
Соединенные Штаты полагает, что российские войска начали наступление на Харьков, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби журналистам на... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T22:42+0300
2024-05-10T22:42+0300
спецоперация на украине
сша
харьков
наступление
вс россии
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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты полагает, что российские войска начали наступление на Харьков, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби журналистам на брифинге."Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось", — отметил он. Координатор добавил, что США ожидают от России дальнейшего продвижения в ближайшее время.Вашингтон находится в плотной кооперации с Киевом для оказания необходимой и своевременной помощи, заключил Кирби.Ранее, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Россия ударила по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области Украины.Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.
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сша, харьков, наступление, вс россии
Спецоперация на Украине, США, ХАРЬКОВ, наступление, ВС России
22:42 10.05.2024
 
США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков

Белый дом: Россия начала наступление на Харьков, США ждут продвижения

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты полагает, что российские войска начали наступление на Харьков, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби журналистам на брифинге.
"Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось", — отметил он.
Координатор добавил, что США ожидают от России дальнейшего продвижения в ближайшее время.
Вашингтон находится в плотной кооперации с Киевом для оказания необходимой и своевременной помощи, заключил Кирби.
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20:24
Ранее, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, Россия ударила по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харькове и Харьковской области Украины.
Лебедев также сообщил, что подполье зафиксировало удары в Харьковской области, в городе Балаклея, расположенном на второй линии обороны изюмского направления и используемым ВСУ для ротации личного состава. Он добавил, что в Чугуеве, где находится крупный ж/д узел, который ВСУ используют как перевалочный пункт, также был зафиксирован удар.
 
Спецоперация на УкраинеСШАХАРЬКОВнаступлениеВС России
 
 
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