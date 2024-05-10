https://1prime.ru/20240510/nato-848046393.html

Макгрегор: Россия видит слабость НАТО, но не будет этим пользоваться

Макгрегор: Россия видит слабость НАТО, но не будет этим пользоваться - 10.05.2024, ПРАЙМ

Макгрегор: Россия видит слабость НАТО, но не будет этим пользоваться

Чем сильнее хочет казаться НАТО, тем альянс в действительности слабее — "и русские это знают". Такое мнение в беседе с Judging Freedom высказал отставной... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T12:41+0300

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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Чем сильнее хочет казаться НАТО, тем альянс в действительности слабее — "и русские это знают". Такое мнение в беседе с Judging Freedom высказал отставной полковник США, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Он считает, что цель Российской Федерации и Китая состоит не в том, чтобы использовать слабость Североатлантического альянса в своих интересах, а в том, чтобы убедить Запад прекратить разжигать войну.В настоящий момент, на взгляд Макгрегора, внутри Евросоюза и НАТО существуют серьезные разногласия. Это, по его мнению, уже даже не "трещины", а "разломы", которые очень резко вскрылись".При этом полковник дал прогноз, что Североатлантический альянс "не уцелеет" после украинского конфликта и "пойдет ко дну"."Знаете, никогда НАТО не выставляло себя таким сильным, как в те моменты, когда оно было очень слабым, как и никогда не казалось столь слабым, пока было очень сильным", - отметил Макгрегор.По его утверждению, на сегодняшний день "НАТО крайне слабая - и опять же, русские это знают". Но при этом экс-советник Пентагона подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не заинтересованы, "чтобы использовать это в своих интересах". Единственное, что их интересует, как считает Макгрегор, это то, чтобы Запад перестал "раздувать пламя конфликта".

https://1prime.ru/20240509/ataka-848039150.html

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нато, россия, китай