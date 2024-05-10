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Эксперты выяснили, насколько популярны кредиты на отпуск среди россиян

Эксперты выяснили, насколько популярны кредиты на отпуск среди россиян - 10.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, насколько популярны кредиты на отпуск среди россиян

Кредиты на отпуск не пользуются особой популярностью у россиян: собираются брать или уже взяли кредит на летний отдых лишь четверо из 100 респондентов,... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T09:09+0300

2024-05-10T09:09+0300

2024-05-10T09:09+0300

экономика

отпуск

кредит

россияне

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кредиты на отпуск не пользуются особой популярностью у россиян: собираются брать или уже взяли кредит на летний отдых лишь четверо из 100 респондентов, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Четверо из 100 россиян собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск. При этом мужчины чуть чаще женщин выбирают такой вариант (5% против 3% соответственно)", - показало исследование, в котором приняли участие 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения. Ссуду для отпуска россияне в возрасте до 44 лет берут чаще тех, кто старше (5% и 3% соответственно). Те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, рассматривают возможность взять кредит чаще тех, кто получает меньше (6% и 4%). А на отпуск за границей кредиты берут чаще, чем на отдых в пределах России (7% и 3% соответственно). Как подчеркивают исследователи, большинство респондентов (86%) не поддерживают идею отпусков в кредит: "Рассчитываю уложиться в заработанное", "Есть другие кредиты".

https://1prime.ru/20240509/vesna-848010131.html

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отпуск, кредит, россияне