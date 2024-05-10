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В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека - 10.05.2024, ПРАЙМ
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В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека
В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека - 10.05.2024, ПРАЙМ
В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека
В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Санкт-Петербурге погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:17+0300
2024-05-10T16:38+0300
происшествия
санкт-петербург
дтп
река
автобус
погибшие
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Санкт-Петербурге погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее ГУ МВД России сообщало, что автобус с 15 пассажирами потерял управление и упал в реку Мойку. Водителя транспортного средства задержали, завели дело. Сообщалось также, что спасатели вытаскивают людей из воды.В МЧС рассказали, что водолазные спасательные работы завершились."Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались", - отметили там.В пресс-службе добавили. что в данный момент водолазы работают над извлечением автобуса из реки.
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санкт-петербург, дтп, река, автобус, погибшие
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДТП, река, автобус, погибшие
16:17 10.05.2024 (обновлено: 16:38 10.05.2024)
 
В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге погибли три человека

МЧС сообщила, что три человека погибли в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Санкт-Петербурге погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ГУ МВД России сообщало, что автобус с 15 пассажирами потерял управление и упал в реку Мойку. Водителя транспортного средства задержали, завели дело. Сообщалось также, что спасатели вытаскивают людей из воды.
В МЧС рассказали, что водолазные спасательные работы завершились.
"Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались", - отметили там.
В пресс-службе добавили. что в данный момент водолазы работают над извлечением автобуса из реки.
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ПроисшествияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДТПрекаавтобуспогибшие
 
 
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