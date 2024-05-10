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Число погибших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до семи человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до семи человек - 10.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до семи человек

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи, указывает ГСУ СК России по городу. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T21:29+0300

2024-05-10T21:29+0300

2024-05-10T21:33+0300

происшествия

автобус

санкт-петербург

погибшие

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи, указывает ГСУ СК России по городу. Ранее ГУ МВД России сообщало, что автобус с 15 пассажирами потерял управление и упал в реку Мойку. Водителя транспортного средства задержали, завели дело. Сообщалось также, что спасатели вытаскивают людей из воды.Представители компании "Такси" сообщили РИА Новости, что автобус был исправен, перед выходом на линию автобус также прошел необходимый технический осмотр.В компании также отметили, водитель автобуса компании "Такси" при следовании по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречную полосу на повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, не справился с управлением. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

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санкт-петербург

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автобус, санкт-петербург, погибшие