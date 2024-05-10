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США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ - 10.05.2024, ПРАЙМ

США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине, пишут СМИ

Вашингтон в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Он будет включать в себя в том числе ракеты для систем ПВО Patriot и | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T17:57+0300

2024-05-10T17:57+0300

2024-05-10T17:57+0300

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ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Вашингтон в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Он будет включать в себя в том числе ракеты для систем ПВО Patriot и боевые машины пехоты Bradley. Об этом сообщило сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников и соответствующий документ. "Соединенные Штаты в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов", — говорится в материале издания. Отмечается, что пакет содержит ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240510/ukraina-848054950.html

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всу, сша, поддержка украины