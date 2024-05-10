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США повысят на 100% пошлины на ввоз китайских электрокаров, пишет WSJ
США повысят на 100% пошлины на ввоз китайских электрокаров, пишет WSJ - 10.05.2024, ПРАЙМ
США повысят на 100% пошлины на ввоз китайских электрокаров, пишет WSJ
Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T18:28+0300
2024-05-10T18:28+0300
2024-05-10T18:36+0300
авто
ввозные пошлины
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив тарифы на импорт электромобилей в четыре раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Согласно этим данным, тарифная ставка на китайские электромобили вырастет с 25% до 100%. Помимо этого, планируется ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% для всех электромобилей, импортируемых в США.Повышение импортных пошлин также затронет критически важные минералы, солнечные панели и батареи, поставляемые из Китая. Отмечается, что такое решение принято по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении Пекина, которую в 2018 году инициировал еще предшественник Байдена - республиканец Дональд Трамп.Повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, предпринятых Байденом в экономической гонке с КНР.
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авто, ввозные пошлины
США повысят на 100% пошлины на ввоз китайских электрокаров, пишет WSJ
WSJ: США увеличат в четыре раза пошлины на ввоз китайских электрокаров
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив тарифы на импорт электромобилей в четыре раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этим данным, тарифная ставка на китайские электромобили вырастет с 25% до 100%. Помимо этого, планируется ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% для всех электромобилей, импортируемых в США.
Повышение импортных пошлин также затронет критически важные минералы, солнечные панели и батареи, поставляемые из Китая. Отмечается, что такое решение принято по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении Пекина, которую в 2018 году инициировал еще предшественник Байдена - республиканец Дональд Трамп.
Повышение тарифов на электромобили и другую продукцию - одна из самых серьезных мер, предпринятых Байденом в экономической гонке с КНР.
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