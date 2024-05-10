https://1prime.ru/20240510/priznanie-848057228.html
Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов
Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов - 10.05.2024, ПРАЙМ
Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов
Помогая Украине, Соединенные Штаты признают успехи российской армии, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T23:52+0300
2024-05-10T23:52+0300
2024-05-10T23:53+0300
спецоперация на украине
военная помощь украине
вс россии
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Помогая Украине, Соединенные Штаты признают успехи российской армии, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", — указывается в заявлении посла.Антонов также отметил, что Киев игнорирует обещания не использовать американское оружие против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы.По словам главы российской дипломатической миссии, украинское руководство "плевать хотели на обещания спонсорам" не использовать западное оружие против целей в России.США ранее объявили о новом транше военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении российской армии в последнее время.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://1prime.ru/20240510/oruzhie-848056030.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_a140916123e85d488aba7cf75b8dc6b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная помощь украине, вс россии, сша
Спецоперация на Украине, военная помощь Украине, ВС России, США
Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов
Посол Антонов: новая помощь США Украине является признанием успехов ВС России
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Помогая Украине, Соединенные Штаты признают успехи российской армии, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", — указывается в заявлении посла.
Антонов также отметил, что Киев игнорирует обещания не использовать американское оружие против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы.
По словам главы российской дипломатической миссии, украинское руководство "плевать хотели на обещания спонсорам" не использовать западное оружие против целей в России.
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву
США ранее объявили о новом транше военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении российской армии в последнее время.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.