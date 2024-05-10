https://1prime.ru/20240510/priznanie-848057228.html

Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов

Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов - 10.05.2024, ПРАЙМ

Помогая Киеву, США признает успехи России, заявил посол Антонов

Помогая Украине, Соединенные Штаты признают успехи российской армии, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T23:52+0300

2024-05-10T23:52+0300

2024-05-10T23:53+0300

спецоперация на украине

военная помощь украине

вс россии

сша

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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Помогая Украине, Соединенные Штаты признают успехи российской армии, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке", — указывается в заявлении посла.Антонов также отметил, что Киев игнорирует обещания не использовать американское оружие против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы.По словам главы российской дипломатической миссии, украинское руководство "плевать хотели на обещания спонсорам" не использовать западное оружие против целей в России.США ранее объявили о новом транше военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении российской армии в последнее время.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://1prime.ru/20240510/oruzhie-848056030.html

сша

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военная помощь украине, вс россии, сша