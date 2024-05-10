Рынок держится на ожиданиях инвесторов по дивидендам
Рынок держится на ожиданиях инвесторов по дивидендам - 10.05.2024, ПРАЙМ
Рынок держится на ожиданиях инвесторов по дивидендам
Индекс Мосбиржи в среду практически не изменился, показав рост на 0,14% до 3432,54 пункта. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,73% до 1176,30 пункта на фоне... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T09:15+0300
2024-05-10T09:15+0300
2024-05-10T09:15+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
нефть
?1715321713
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду практически не изменился, показав рост на 0,14% до 3432,54 пункта. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,73% до 1176,30 пункта на фоне умеренного ослабления рубля.В аутсайдерах оказались акции ГК "Самолет", которые подешевели на 1,56% на фоне решения совета директоров компании воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год.Между тем поддержку рынку в целом оказывают ожидания инвесторов по дивидендам со стороны других эмитентов. Котировки акций Сбербанка и АФК "Системы", например, находятся вблизи годовых максимумов. Дополнительную поддержку акциям АФК "Система" оказывает проведенное недавно успешное IPO МТС Банка.Нефтяные котировки пытаются восстановиться от достигнутых на этой неделе минимумов. В результате снижения на прошлой неделе котировки Brent опустились ниже линии 200-дневного скользящего среднего, которая сейчас проходит в области $84,50 за баррель. Этот уровень выступает в качестве якоря, удерживая цены на нефть от более глубокого падения, риски которого сохраняются, пока нефтяные котировки остаются ниже него.Позитивной динамике на нефтяном рынке в четверг способствовало также некоторое ослабление доллара США, индекс DXY снизился в этот день на 0,28%. Это, в свою очередь, оказало поддержку ценам на золото, которое подорожало за день на 1,33%. Цены на золото консолидируются после бурного роста в марте-апреле, и мы не исключаем более высоких уровней до конца 2024 года. Тем не менее данные World Gold Council по рыночному позиционированию за апрель текущего года указывают на отток капитала инвесторов из ориентированных на золото биржевых фондов (ETF), которые в апреле потеряли $2,2 миллиарда. Всего же с начала года инвесторы вывели из этих фондов $8,65 миллиарда. Золото за это время подорожало примерно на 14%.В пятницу на российском рынке особых событий не ожидается, учитывая праздничный характер торгов. Активность инвесторов может оставаться сдержанной. Напомним только, что сегодня последний день для покупки акций Московской биржи и "НоваБев Групп" для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды за 2023 год.
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду практически не изменился, показав рост на 0,14% до 3432,54 пункта. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,73% до 1176,30 пункта на фоне умеренного ослабления рубля.
В аутсайдерах оказались акции ГК "Самолет", которые подешевели на 1,56% на фоне решения совета директоров компании воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год.
Между тем поддержку рынку в целом оказывают ожидания инвесторов по дивидендам со стороны других эмитентов. Котировки акций Сбербанка и АФК "Системы", например, находятся вблизи годовых максимумов. Дополнительную поддержку акциям АФК "Система" оказывает проведенное недавно успешное IPO МТС Банка.
Нефтяные котировки пытаются восстановиться от достигнутых на этой неделе минимумов. В результате снижения на прошлой неделе котировки Brent опустились ниже линии 200-дневного скользящего среднего, которая сейчас проходит в области $84,50 за баррель. Этот уровень выступает в качестве якоря, удерживая цены на нефть от более глубокого падения, риски которого сохраняются, пока нефтяные котировки остаются ниже него.
Позитивной динамике на нефтяном рынке в четверг способствовало также некоторое ослабление доллара США, индекс DXY снизился в этот день на 0,28%. Это, в свою очередь, оказало поддержку ценам на золото, которое подорожало за день на 1,33%. Цены на золото консолидируются после бурного роста в марте-апреле, и мы не исключаем более высоких уровней до конца 2024 года. Тем не менее данные World Gold Council по рыночному позиционированию за апрель текущего года указывают на отток капитала инвесторов из ориентированных на золото биржевых фондов (ETF), которые в апреле потеряли $2,2 миллиарда. Всего же с начала года инвесторы вывели из этих фондов $8,65 миллиарда. Золото за это время подорожало примерно на 14%.
В пятницу на российском рынке особых событий не ожидается, учитывая праздничный характер торгов. Активность инвесторов может оставаться сдержанной. Напомним только, что сегодня последний день для покупки акций Московской биржи и "НоваБев Групп" для попадания в реестр акционеров с правом на дивиденды за 2023 год.
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