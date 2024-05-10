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Байден ответил на вопрос о дебатах с Трампом
Байден ответил на вопрос о дебатах с Трампом - 10.05.2024, ПРАЙМ
Байден ответил на вопрос о дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден в ответ на вопрос, когда он будет готов участвовать в дебатах с Дональдом Трампом, заявил: организуйте. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T05:48+0300
2024-05-10T05:48+0300
2024-05-10T05:57+0300
политика
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дебаты
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ответ на вопрос, когда он будет готов участвовать в дебатах с Дональдом Трампом, заявил: организуйте. "Организуйте это", - сказал Байден в Белом доме, отвечая на вопрос о дебатах. В ноябре 2023 года комиссия по проведению дебатов определила даты трех раундов. Согласно решению комиссии, дебаты должны пройти с 16 сентября по 9 октября. По американским законам, кандидаты не обязаны участвовать в дебатах, но с 1976 года они стали привычным явлением. Примечательно, что после первого случая трансляции дебатов по ТВ в 1960 году они не проводились 16 лет, . Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп неоднократно призывал действующего президента Байдена принять участие в дебатах. При этом Трамп настаивал, что в ходе дебатов сможет продемонстрировать наличие когнитивных проблем у главы страны. Байден, со своей стороны, в апреле заявил, что будет рад провести дебаты с оппонентом.
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сша, джо байден, дональд трамп, дебаты
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, дебаты
Байден ответил на вопрос о дебатах с Трампом
Байден в ответ на вопрос о дебатах с Трампом заявил: "Организуйте это"
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ответ на вопрос, когда он будет готов участвовать в дебатах с Дональдом Трампом, заявил: организуйте.
"Организуйте это", - сказал Байден в Белом доме, отвечая на вопрос о дебатах.
В ноябре 2023 года комиссия по проведению дебатов определила даты трех раундов. Согласно решению комиссии, дебаты должны пройти с 16 сентября по 9 октября. По американским законам, кандидаты не обязаны участвовать в дебатах, но с 1976 года они стали привычным явлением. Примечательно, что после первого случая трансляции дебатов по ТВ в 1960 году они не проводились 16 лет, .
Байден ошибочно отнес рекордную инфляцию в США к правлению Трампа
Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп неоднократно призывал действующего президента Байдена принять участие в дебатах. При этом Трамп настаивал, что в ходе дебатов сможет продемонстрировать наличие когнитивных проблем у главы страны. Байден, со своей стороны, в апреле заявил, что будет рад провести дебаты с оппонентом.