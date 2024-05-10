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Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области
Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области - 10.05.2024, ПРАЙМ
Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области
На территории НПЗ в Калужской области из-за падения БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T05:15+0300
2024-05-10T05:15+0300
2024-05-10T05:16+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. На территории НПЗ в Калужской области из-за падения БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Согласно сообщению, "на территории ООО "Первый завод" произошло возгорание из-за падения беспилотника. Погибших и пострадавших нет". На территории предприятия, как сообщается, загорелись три емкости с дизельным топливом и одна - с мазутом. Эти емкости объемом 50 кубометров заполнены не полностью: в трех из них находится около 20 кубометров дизтоплива, в четвертой - примерно 6 кубометров мазута.
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россия, калужская область, нпз
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Калужская область, НПЗ
Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области
Из-за падения БПЛА произошло возгорание НПЗ в Калужской области
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. На территории НПЗ в Калужской области из-за падения БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Согласно сообщению, "на территории ООО "Первый завод" произошло возгорание из-за падения беспилотника. Погибших и пострадавших нет".
В Калужской области из-за взрыва БПЛА повреждена электроподстанция
На территории предприятия, как сообщается, загорелись три емкости с дизельным топливом и одна - с мазутом. Эти емкости объемом 50 кубометров заполнены не полностью: в трех из них находится около 20 кубометров дизтоплива, в четвертой - примерно 6 кубометров мазута.