https://1prime.ru/20240510/svo-848040296.html

Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области

Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области - 10.05.2024, ПРАЙМ

Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области

На территории НПЗ в Калужской области из-за падения БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T05:15+0300

2024-05-10T05:15+0300

2024-05-10T05:16+0300

спецоперация на украине

россия

калужская область

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/09/841440917_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_81e9430323241640d66cf0ddc0cfb830.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. На территории НПЗ в Калужской области из-за падения БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Согласно сообщению, "на территории ООО "Первый завод" произошло возгорание из-за падения беспилотника. Погибших и пострадавших нет". На территории предприятия, как сообщается, загорелись три емкости с дизельным топливом и одна - с мазутом. Эти емкости объемом 50 кубометров заполнены не полностью: в трех из них находится около 20 кубометров дизтоплива, в четвертой - примерно 6 кубометров мазута.

https://1prime.ru/20240420/bpla-847541231.html

калужская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калужская область, нпз