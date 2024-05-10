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В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино - 10.05.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино
В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино - 10.05.2024, ПРАЙМ
В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино
Одной из основных проблем при взятии населенного пункта Очеретино в ДНР стали украинские FPV-дроны, сообщили в Минобороны РФ. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T06:20+0300
2024-05-10T06:34+0300
спецоперация на украине
сво
fpv-дроны
всу
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Одной из основных проблем при взятии населенного пункта Очеретино в ДНР стали украинские FPV-дроны, сообщили в Минобороны РФ. Оборонное ведомство 5 мая сообщило, что группировка войск "Центр" полностью освободила населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике. При этом в Минобороны отметили, что "применение противником большого количества ударных FPV-дронов вызывало трудности для штурмовиков, которым приходилось в буквальном смысле "уворачиваться" от атаковавших их дронов". Российские военнослужащие, как рассказали в оборонном ведомстве, заходили в Очеретино малыми группами, держась ближе к укрытиям или продвигаясь через окопы. При этом все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями, подчеркнули в Минобороны. Начштаба батальона мотострелкового соединения с позывным "Эдельвейс" рассказал: "Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободило путь, после чего стояла наша дальнейшая задача пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак". После захода и зачистки промзоны одной ротой, украинские войска, как отметил "Эдельвейс", еще сильнее стали контролировать железную дорогу. В результате российские военные были вынуждены "воевать на два фронта". "От промзоны уже работали дальше, на северо-восточную часть населенного пункта..., - говорит командир роты мотострелкового соединения с позывным "Поэт": - После того, как мы одну пятиэтажку зачистили, обратилась бабушка с просьбой, что в следующей, в крайней пятиэтажке, находился ее внук. По итогу мы ее зачистили, там было порядка шести гражданских. Потом после этого, как подстихло, в течении суток семья воссоединилась, внук и бабушка увидели друг друга".
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сво, fpv-дроны, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, СВО, FPV-дроны, ВСУ, Минобороны РФ
06:20 10.05.2024 (обновлено: 06:34 10.05.2024)
 
В Минобороны назвали одну из основных проблем при взятии Очеретино

МО РФ: одной из основных проблем при взятии Очеретино стали FPV-дроны ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Одной из основных проблем при взятии населенного пункта Очеретино в ДНР стали украинские FPV-дроны, сообщили в Минобороны РФ.
Оборонное ведомство 5 мая сообщило, что группировка войск "Центр" полностью освободила населенный пункт Очеретино в Донецкой Народной Республике.
При этом в Минобороны отметили, что "применение противником большого количества ударных FPV-дронов вызывало трудности для штурмовиков, которым приходилось в буквальном смысле "уворачиваться" от атаковавших их дронов".
Российские военнослужащие, как рассказали в оборонном ведомстве, заходили в Очеретино малыми группами, держась ближе к укрытиям или продвигаясь через окопы. При этом все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями, подчеркнули в Минобороны.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
Российские войска освободили Очеретино в ДНР
5 мая, 13:35
Начштаба батальона мотострелкового соединения с позывным "Эдельвейс" рассказал: "Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободило путь, после чего стояла наша дальнейшая задача пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак".
После захода и зачистки промзоны одной ротой, украинские войска, как отметил "Эдельвейс", еще сильнее стали контролировать железную дорогу. В результате российские военные были вынуждены "воевать на два фронта".
"От промзоны уже работали дальше, на северо-восточную часть населенного пункта..., - говорит командир роты мотострелкового соединения с позывным "Поэт": - После того, как мы одну пятиэтажку зачистили, обратилась бабушка с просьбой, что в следующей, в крайней пятиэтажке, находился ее внук. По итогу мы ее зачистили, там было порядка шести гражданских. Потом после этого, как подстихло, в течении суток семья воссоединилась, внук и бабушка увидели друг друга".
 
Спецоперация на УкраинеСВОFPV-дроныВСУМинобороны РФ
 
 
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