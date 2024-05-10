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В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ

В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ - 10.05.2024, ПРАЙМ

В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ

Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T06:56+0300

2024-05-10T06:56+0300

2024-05-10T07:00+0300

спецоперация на украине

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калужская область

нпз

возгорание

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий момент проводится оценка масштаба повреждения инфраструктуры предприятия, написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Как передавали ранее в экстренных службах, пожар возник на территории НПЗ в Калужской области в результате падения БПЛА. "Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, - отметил губернатор. - На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия".

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калужская область

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россия, калужская область, нпз, возгорание