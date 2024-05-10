https://1prime.ru/20240510/svo-848041474.html
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ - 10.05.2024, ПРАЙМ
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ
Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T06:56+0300
2024-05-10T06:56+0300
2024-05-10T07:00+0300
спецоперация на украине
россия
калужская область
нпз
возгорание
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/41/837254117_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_d0b1f777ea06c2b56f37c3e05fdd7fe0.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий момент проводится оценка масштаба повреждения инфраструктуры предприятия, написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Как передавали ранее в экстренных службах, пожар возник на территории НПЗ в Калужской области в результате падения БПЛА. "Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, - отметил губернатор. - На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия".
https://1prime.ru/20240510/svo-848040296.html
калужская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/41/837254117_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_e06509f99ad8778b30994499d24b6da9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калужская область, нпз, возгорание
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Калужская область, НПЗ, возгорание
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ
Губернатор: под Калугой ликвидировали пожар на НПЗ, возникший из-за падения БПЛА
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий момент проводится оценка масштаба повреждения инфраструктуры предприятия, написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
Как передавали ранее в экстренных службах, пожар возник на территории НПЗ в Калужской области в результате падения БПЛА.
Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области
"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, - отметил губернатор. - На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия".