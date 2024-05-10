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В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ - 10.05.2024, ПРАЙМ
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В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ - 10.05.2024, ПРАЙМ
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ
Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T06:56+0300
2024-05-10T07:00+0300
спецоперация на украине
россия
калужская область
нпз
возгорание
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий момент проводится оценка масштаба повреждения инфраструктуры предприятия, написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. Как передавали ранее в экстренных службах, пожар возник на территории НПЗ в Калужской области в результате падения БПЛА. "Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, - отметил губернатор. - На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия".
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россия, калужская область, нпз, возгорание
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Калужская область, НПЗ, возгорание
06:56 10.05.2024 (обновлено: 07:00 10.05.2024)
 
В Калужской области ликвидировали возгорание на НПЗ

Губернатор: под Калугой ликвидировали пожар на НПЗ, возникший из-за падения БПЛА

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Возгорание, возникшее на предприятии в Калужской области в результате падения БПЛА, ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, в настоящий момент проводится оценка масштаба повреждения инфраструктуры предприятия, написал губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
Как передавали ранее в экстренных службах, пожар возник на территории НПЗ в Калужской области в результате падения БПЛА.
Взрыв в здании автосервиса в Махачкале - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области
05:15
"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, - отметил губернатор. - На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКалужская областьНПЗвозгорание
 
 
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