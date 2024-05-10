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Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ - 10.05.2024, ПРАЙМ
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ
Минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили над тремя регионами Центральной России пять дронов ВСУ, передает Минобороны РФ. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T07:57+0300
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спецоперация на украине
россия
пво
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили над тремя регионами Центральной России пять дронов ВСУ, передает Минобороны РФ. Как уточняется, террористические атаки были совершены с применением беспилотников самолетного типа."Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
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россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
07:57 10.05.2024 (обновлено: 07:58 10.05.2024)
 
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили пять дронов ВСУ над Центральной Россией

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили над тремя регионами Центральной России пять дронов ВСУ, передает Минобороны РФ.
Как уточняется, террористические атаки были совершены с применением беспилотников самолетного типа.
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"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
 
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