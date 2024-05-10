https://1prime.ru/20240510/svo-848042184.html
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ - 10.05.2024, ПРАЙМ
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ
Минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили над тремя регионами Центральной России пять дронов ВСУ, передает Минобороны РФ. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T07:57+0300
2024-05-10T07:57+0300
2024-05-10T07:58+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили над тремя регионами Центральной России пять дронов ВСУ, передает Минобороны РФ. Как уточняется, террористические атаки были совершены с применением беспилотников самолетного типа."Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
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россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
Над Центральной Россией за ночь сбили пять дронов ВСУ
Минобороны РФ: средства ПВО сбили пять дронов ВСУ над Центральной Россией
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили над тремя регионами Центральной России пять дронов ВСУ, передает Минобороны РФ.
Как уточняется, террористические атаки были совершены с применением беспилотников самолетного типа.
Из-за падения дрона загорелся НПЗ в Калужской области
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области", - сообщили в оборонном ведомстве.