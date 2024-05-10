https://1prime.ru/20240510/svo-848044628.html

"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США

"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США - 10.05.2024, ПРАЙМ

"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США

США и Великобритания поддерживают "особые отношения", традиционной основой которых являются тесные связи вооруженных сил двух стран и их разведок. Но в... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T10:29+0300

2024-05-10T10:29+0300

2024-05-10T10:29+0300

спецоперация на украине

сша

украина

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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. США и Великобритания поддерживают "особые отношения", традиционной основой которых являются тесные связи вооруженных сил двух стран и их разведок. Но в настоящий момент между Туманным Альбионом и Америкой нарастает разрыв в отношении стратегии по Украине. Об этом рассказывает в материале для The Daily Telegraph американский обозреватель Том Роган.С самого начала конфликта в феврале 2022 года Британия демонстрировала гораздо более высокую степень агрессии, чем США, в своей поддержке Киева, утверждает обозреватель. При этом он отмечает, что Вашингтон стремится смягчить риски возрастания напряженности, тогда как Лондон отвечает на то, что считает обострением со стороны Москвы, собственным обострением.В качестве одного из показательных примеров агрессивности Соединенного Королевства Роган приводит заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Киев может использовать британское оружие для нанесения ударов по целям в глубине Российской Федерации. В противовес заявлению Кэмерона в статье упоминаются "миролюбивые" попытки Белого дома запретить Украине атаковать российские энергообъекты, чтобы сдержать рост цен на бензин в преддверии ноябрьских выборов."Это приводит к растущему стратегическому разрыву между США и их ближайшим союзником, Великобританией, а также между США и их старейшим союзником, Францией, которая допускает ввод войск на Украину", - говорится в статье.Соединенные Штаты сегодня демонстрируют незаинтересованность в эскалации напряженности, а Британия и Франция считают, что России нужно противостоять на принципах, применявшихся во времена холодной войны.Исходя из этого посыла, Роган констатирует, что из-за демонстрируемых разногласий у президента России Владимира Путина появляются возможности для раскола НАТО.

https://1prime.ru/20240419/svo-847521823.html

сша

украина

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сша, украина