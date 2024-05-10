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"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США - 10.05.2024, ПРАЙМ
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"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США
"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США - 10.05.2024, ПРАЙМ
"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США
США и Великобритания поддерживают "особые отношения", традиционной основой которых являются тесные связи вооруженных сил двух стран и их разведок. Но в... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T10:29+0300
2024-05-10T10:29+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. США и Великобритания поддерживают "особые отношения", традиционной основой которых являются тесные связи вооруженных сил двух стран и их разведок. Но в настоящий момент между Туманным Альбионом и Америкой нарастает разрыв в отношении стратегии по Украине. Об этом рассказывает в материале для The Daily Telegraph американский обозреватель Том Роган.С самого начала конфликта в феврале 2022 года Британия демонстрировала гораздо более высокую степень агрессии, чем США, в своей поддержке Киева, утверждает обозреватель. При этом он отмечает, что Вашингтон стремится смягчить риски возрастания напряженности, тогда как Лондон отвечает на то, что считает обострением со стороны Москвы, собственным обострением.В качестве одного из показательных примеров агрессивности Соединенного Королевства Роган приводит заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Киев может использовать британское оружие для нанесения ударов по целям в глубине Российской Федерации. В противовес заявлению Кэмерона в статье упоминаются "миролюбивые" попытки Белого дома запретить Украине атаковать российские энергообъекты, чтобы сдержать рост цен на бензин в преддверии ноябрьских выборов."Это приводит к растущему стратегическому разрыву между США и их ближайшим союзником, Великобританией, а также между США и их старейшим союзником, Францией, которая допускает ввод войск на Украину", - говорится в статье.Соединенные Штаты сегодня демонстрируют незаинтересованность в эскалации напряженности, а Британия и Франция считают, что России нужно противостоять на принципах, применявшихся во времена холодной войны.Исходя из этого посыла, Роган констатирует, что из-за демонстрируемых разногласий у президента России Владимира Путина появляются возможности для раскола НАТО.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
10:29 10.05.2024
 
"Разногласия растут". Украина подорвала "особые отношения" Британии и США

Daily Telegraph: конфликт на Украине подрывает "особые отношения" Британии и США

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. США и Великобритания поддерживают "особые отношения", традиционной основой которых являются тесные связи вооруженных сил двух стран и их разведок. Но в настоящий момент между Туманным Альбионом и Америкой нарастает разрыв в отношении стратегии по Украине. Об этом рассказывает в материале для The Daily Telegraph американский обозреватель Том Роган.
С самого начала конфликта в феврале 2022 года Британия демонстрировала гораздо более высокую степень агрессии, чем США, в своей поддержке Киева, утверждает обозреватель. При этом он отмечает, что Вашингтон стремится смягчить риски возрастания напряженности, тогда как Лондон отвечает на то, что считает обострением со стороны Москвы, собственным обострением.
В качестве одного из показательных примеров агрессивности Соединенного Королевства Роган приводит заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Киев может использовать британское оружие для нанесения ударов по целям в глубине Российской Федерации. В противовес заявлению Кэмерона в статье упоминаются "миролюбивые" попытки Белого дома запретить Украине атаковать российские энергообъекты, чтобы сдержать рост цен на бензин в преддверии ноябрьских выборов.
"Это приводит к растущему стратегическому разрыву между США и их ближайшим союзником, Великобританией, а также между США и их старейшим союзником, Францией, которая допускает ввод войск на Украину", - говорится в статье.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
"Вмешались". Джефри Сакс обвинили США и Британию в некомпетентности
19 апреля, 12:11
Соединенные Штаты сегодня демонстрируют незаинтересованность в эскалации напряженности, а Британия и Франция считают, что России нужно противостоять на принципах, применявшихся во времена холодной войны.
Исходя из этого посыла, Роган констатирует, что из-за демонстрируемых разногласий у президента России Владимира Путина появляются возможности для раскола НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
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