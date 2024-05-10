https://1prime.ru/20240510/svo-848045573.html

"Первая в истории атака роботов": Россия совершила прорыв в военном деле

"Первая в истории атака роботов": Россия совершила прорыв в военном деле - 10.05.2024, ПРАЙМ

"Первая в истории атака роботов": Россия совершила прорыв в военном деле

В ходе конфликта на Украине произошел прорыв в области применения боевых роботов. Если раньше роботы на поле боя использовались только для выполнения... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T11:47+0300

2024-05-10T11:47+0300

2024-05-10T11:48+0300

спецоперация на украине

россия

роботы

боестолкновение

https://cdnn.1prime.ru/img/83397/91/833979160_0:125:2986:1805_1920x0_80_0_0_dde0dd89f7304dae754ad48acf51c992.jpg

МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. В ходе конфликта на Украине произошел прорыв в области применения боевых роботов. Если раньше роботы на поле боя использовались только для выполнения логистических и оборонительных задач, то в конце марта российские войска провели первую атаку с применением штурмовых роботов, пишет в статье для издания Al Mayadeen обозреватель Мухаммед Мансур.По его словам, ранее Россия и Украина применяли наземных роботов лишь для выполнения вспомогательных боевых задач, как например, минирование и разминирование, эвакуация раненых и разведка местности. Некоторые типы боевых роботов, как отмечает обозреватель, оснащены легким или средним пулеметом, гранатометом, противотанковыми или ракетными установками."В конце марта Москва стала активнее использовать боевых роботов на передовой. Российские войска осуществили первую атаку с применением боевых роботов к западу от Авдеевки. Несколько российских боевых роботов "Курьер" атаковали позиции ВСУ в районе населенного пункта Бердычи – это первая в истории атака штурмовых роботов. Боевая задача этих роботов заключалась в обстреле украинских траншей с использованием гранатометов АГС-17 "Пламя", - рассказывается в статье.Как отмечается, многоцелевая беспилотная наземная платформа "Курьер" может быть оснащена гранатометами, легкими или средними пулеметами, а также противотанковыми ракетами и минами. При этом "Курьер" весит 250 кг и способен развивать скорость до 35 км/ч.Мансур утверждает, что атака под Авдеевкой убедительно доказала, что штурмовые роботы активно применяются в украинском конфликте, и после нее "взгляды на использование роботов полностью изменились". Роботизированная атака не только сохранила личный состав, но, по мнению обозревателя, еще и стала первым шагом на пути к новой эре применения беспилотных наземных технологий."Несколько европейских и азиатских армий (Великобритания, США и Южная Корея) уже объявили о своем намерении создать армию боевых роботов в ближайшие десятилетия", - сообщается в статье.

https://1prime.ru/20240507/dron-847978188.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роботы, боестолкновение