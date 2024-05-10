https://1prime.ru/20240510/ukraina-848054950.html

"Крайняя мера". Украина открывает тюрьмы, чтобы освежить силы на фронте

"Крайняя мера". Украина открывает тюрьмы, чтобы освежить силы на фронте - 10.05.2024, ПРАЙМ

"Крайняя мера". Украина открывает тюрьмы, чтобы освежить силы на фронте

Киевский режим пошел на крайнюю меру для решения кадрового голода в рядах ВСУ. Согласно принятому украинским парламентом закону, заключенные будут отправляться... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T17:44+0300

2024-05-10T17:44+0300

2024-05-10T17:45+0300

спецоперация на украине

украина

всу

заключенные

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Киевский режим пошел на крайнюю меру для решения кадрового голода в рядах ВСУ. Согласно принятому украинским парламентом закону, заключенные будут отправляться из мест лишения свободы на фронт. Для вступления таких нововведений в силу документ должен подписать Владимир Зеленский. Об этом пишет издание Financial Times.Отмечается со ссылкой на высокопоставленного депутата Давида Арахамию, что кампания по вербовке заключенных позволит привлечь на фронт около 20 000 человек. Но для сдерживания наступления российских войск Киеву уже в текущем году нужны сотни тысяч свежих солдат, отмечает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramFT сообщает со ссылкой на представителя партии Зеленского Елену Шуляк, что закон может вызвать “бурный отклик” в обществе, но добавила, что нововведения готовятся совместно с Минобороны Украины, ВСУ и Минюстом Украины.“Выстоять в условиях тотальной войны с противником, превосходящим по ресурсам, можно лишь собрав все силы воедино. Этот законопроект — о нашей борьбе и сохранении украинской государственности”, — написала она в ссетях.Отмечается, что выразившим желание пойти на фронт заключенным предстоит медицинское и психиатрическое освидетельствование. При этом добровольцами могут стать только лица, которым осталось отбывать не менее трех лет срока. Из служба будет проходить в спецподразделениях до окончания конфликта или до демобилизации, сообщает FT.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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украина, всу, заключенные