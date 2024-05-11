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Кадыров назвал самый доступный для солдат ВСУ способ выжить

Кадыров назвал самый доступный для солдат ВСУ способ выжить - 11.05.2024, ПРАЙМ

Кадыров назвал самый доступный для солдат ВСУ способ выжить

Самым эффективным для украинских солдат способом выжить является сдача в плен, он уже спас от неминуемой гибели жизни огромного числа простых украинцев. Об этом | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T13:42+0300

2024-05-11T13:42+0300

2024-05-11T13:45+0300

спецоперация на украине

рамзан кадыров

всу

пленные

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ГРОЗНЫЙ, 11 май - ПРАЙМ. Самым эффективным для украинских солдат способом выжить является сдача в плен, он уже спас от неминуемой гибели жизни огромного числа простых украинцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации — сдаться в плен нашим бойцам. Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев", — написал он в Telegram-канале.Кадыров выразил уверенность, что с каждым днем спасений будет только больше, "если наши противники сложат оружие и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий". Глава региона разместил в соцсети видео, на котором командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов беседует с очередным пленным. По словам Кадырова, пленный Владимир Игнатенко рассказал, что "был мобилизован украинской хунтой несмотря на то, что на его иждивении находилась мать-инвалид". "Теперь жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери", — сказано в сообщении. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240511/osvobozhdenie-848064220.html

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рамзан кадыров, всу, пленные