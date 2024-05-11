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В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi
В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi - 11.05.2024, ПРАЙМ
В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi
Автопроизводитель BYD запустил на китайском рынке продажи кроссовера Sea Lion 07, дизайн которого был создан под руководством главного дизайнера компании... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T09:19+0300
2024-05-11T09:19+0300
2024-05-11T09:19+0300
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Автопроизводитель BYD запустил на китайском рынке продажи кроссовера Sea Lion 07, дизайн которого был создан под руководством главного дизайнера компании Вольфганга Эггера, работавшего ранее в Audi. Об этом сообщил портал carnewschina.com. По данным портала, цены на кроссовер начинаются в районе 189,8 тысячи юаней (примерно 2,5 млн рублей).Длина всего Sea Lion 07 составляет 4830 миллиметров, а его колесной базы — 2930 мм. Модель имеет большую панорамную крышу, а также выдвигающиеся дверные ручки.Машина доступна в комплектации с тремя силовыми установками на выбор, сообщает carnewschina.com. Базовая версия имеет один электродвигатель мощностью 231 лошадиная сила. Вторая имеет электродвигатель мощностью уже 313 л.с. В топовой модификации установлены два электродвигателя с общей мощностью 530 л.с. Также отмечается, что аккумулятор Sea Lion 07 можно зарядить от 10 до 80% в течение 25 минут.На китайском рынке данный кроссовер должен составить конкуренцию Tesla Model Y, пишет портал.
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авто, byd, электромобили
Экономика, Авто, BYD, электромобили
В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi
Carnewschina.com: BYD продает в КНР кроссовер, разработанный экс-дизайнером Audi
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.
Автопроизводитель BYD запустил на китайском рынке продажи кроссовера Sea Lion 07, дизайн которого был создан под руководством главного дизайнера компании Вольфганга Эггера, работавшего ранее в Audi. Об этом сообщил портал carnewschina.com
.
По данным портала, цены на кроссовер начинаются в районе 189,8 тысячи юаней (примерно 2,5 млн рублей).
Длина всего Sea Lion 07 составляет 4830 миллиметров, а его колесной базы — 2930 мм. Модель имеет большую панорамную крышу, а также выдвигающиеся дверные ручки.
Машина доступна в комплектации с тремя силовыми установками на выбор, сообщает carnewschina.com. Базовая версия имеет один электродвигатель мощностью 231 лошадиная сила. Вторая имеет электродвигатель мощностью уже 313 л.с. В топовой модификации установлены два электродвигателя с общей мощностью 530 л.с.
Также отмечается, что аккумулятор Sea Lion 07 можно зарядить от 10 до 80% в течение 25 минут.
На китайском рынке данный кроссовер должен составить конкуренцию Tesla Model Y, пишет портал.
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