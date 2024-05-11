https://1prime.ru/20240511/krossover-848060633.html

В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi

В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi - 11.05.2024, ПРАЙМ

В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi

Автопроизводитель BYD запустил на китайском рынке продажи кроссовера Sea Lion 07, дизайн которого был создан под руководством главного дизайнера компании... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T09:19+0300

2024-05-11T09:19+0300

2024-05-11T09:19+0300

экономика

авто

byd

электромобили

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Автопроизводитель BYD запустил на китайском рынке продажи кроссовера Sea Lion 07, дизайн которого был создан под руководством главного дизайнера компании Вольфганга Эггера, работавшего ранее в Audi. Об этом сообщил портал carnewschina.com. По данным портала, цены на кроссовер начинаются в районе 189,8 тысячи юаней (примерно 2,5 млн рублей).Длина всего Sea Lion 07 составляет 4830 миллиметров, а его колесной базы — 2930 мм. Модель имеет большую панорамную крышу, а также выдвигающиеся дверные ручки.Машина доступна в комплектации с тремя силовыми установками на выбор, сообщает carnewschina.com. Базовая версия имеет один электродвигатель мощностью 231 лошадиная сила. Вторая имеет электродвигатель мощностью уже 313 л.с. В топовой модификации установлены два электродвигателя с общей мощностью 530 л.с. Также отмечается, что аккумулятор Sea Lion 07 можно зарядить от 10 до 80% в течение 25 минут.На китайском рынке данный кроссовер должен составить конкуренцию Tesla Model Y, пишет портал.

https://1prime.ru/20240510/hyundai-848046246.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, byd, электромобили