https://1prime.ru/20240511/krossover-848062197.html

СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера

СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера - 11.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера

На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V, причем в шестом поколении, сообщил портал "Автоновости дня". | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T10:46+0300

2024-05-11T10:46+0300

2024-05-11T10:46+0300

экономика

авто

honda

кроссовер

https://cdnn.1prime.ru/img/79142/43/791424395_0:0:6792:3822_1920x0_80_0_0_80c117238ad241c9d4d0fc4f48c3bdd0.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V, причем в шестом поколении, сообщил портал "Автоновости дня".Авторы материала напомнили, что в мае прошлого года эта машина была признана экспертами портала iSeeCars самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке.Отмечается, что сейчас новый Honda CR-V шестого поколения 2024 года выпуска можно приобрести в России как из наличия, так и под заказ, при этом цена стартует от 3 442 255 рублей. Но стоимость не совсем точная, так как, скорее всего, она будет напрямую зависеть от курса доллара или юаня к рублю на момент покупки, уточнили авторы материала.Ссылаясь на одно из объявлений, "Автоновости дня" сообщили, что продавец предлагает привезти под заказ за почти 3,5 млн рублей CR-V с передним приводом, гибридной силовой установкой, выдающей 204 л.с., представляющей собой сочетание 2,0-литрового бензинового "атмосферника" (выступает как генератор, подзаряжающий батарею) с электромотором в 184 л.с. При этом в комплектацию входят датчики давления в шинах, датчики дождя и света, электропривод багажника с функцией бесконтактного открывания, адаптивные светодиодные фары, камера кругового обзора, проекция на лобовое стекло, кожаный руль с мультифункцией и обогревом, подогрев и вентиляция передних кресел, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, ионизатор и очиститель воздуха в салоне, комплекс систем активной и пассивной безопасности Honda Sensing L2 и многое другое.Также отмечается, что бензиновый CR-V с передним приводом мультибрендовый автосалон из Благовещенска оценивает в 3 648 237 рублей. Силовая установка данной модели представляет собой обычный 1,5-литровый турбомотор на 193 л.с, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.По данным портала, полноприводные версии обойдутся дороже. Цена под заказ стартует от 3 816 601 рубля. Авторы материала напомнили, что официальные поставки новых моделей Honda в РФ прекратились в марте 2022 года и формально новый CR-V на отечественный рынок так и не вышел.

https://1prime.ru/20240508/pyaterka-848001652.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, honda, кроссовер