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СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера
СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера - 11.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера
На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V, причем в шестом поколении, сообщил портал "Автоновости дня". | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T10:46+0300
2024-05-11T10:46+0300
2024-05-11T10:46+0300
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V, причем в шестом поколении, сообщил портал "Автоновости дня".Авторы материала напомнили, что в мае прошлого года эта машина была признана экспертами портала iSeeCars самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке.Отмечается, что сейчас новый Honda CR-V шестого поколения 2024 года выпуска можно приобрести в России как из наличия, так и под заказ, при этом цена стартует от 3 442 255 рублей. Но стоимость не совсем точная, так как, скорее всего, она будет напрямую зависеть от курса доллара или юаня к рублю на момент покупки, уточнили авторы материала.Ссылаясь на одно из объявлений, "Автоновости дня" сообщили, что продавец предлагает привезти под заказ за почти 3,5 млн рублей CR-V с передним приводом, гибридной силовой установкой, выдающей 204 л.с., представляющей собой сочетание 2,0-литрового бензинового "атмосферника" (выступает как генератор, подзаряжающий батарею) с электромотором в 184 л.с. При этом в комплектацию входят датчики давления в шинах, датчики дождя и света, электропривод багажника с функцией бесконтактного открывания, адаптивные светодиодные фары, камера кругового обзора, проекция на лобовое стекло, кожаный руль с мультифункцией и обогревом, подогрев и вентиляция передних кресел, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, ионизатор и очиститель воздуха в салоне, комплекс систем активной и пассивной безопасности Honda Sensing L2 и многое другое.Также отмечается, что бензиновый CR-V с передним приводом мультибрендовый автосалон из Благовещенска оценивает в 3 648 237 рублей. Силовая установка данной модели представляет собой обычный 1,5-литровый турбомотор на 193 л.с, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.По данным портала, полноприводные версии обойдутся дороже. Цена под заказ стартует от 3 816 601 рубля. Авторы материала напомнили, что официальные поставки новых моделей Honda в РФ прекратились в марте 2022 года и формально новый CR-V на отечественный рынок так и не вышел.
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авто, honda, кроссовер
Экономика, Авто, Honda, кроссовер
СМИ узнали о возвращении в Россию самого надежного и выносливого кроссовера
"Автоновости дня": в РФ продают новый кроссовер "Honda CR-V" шестого поколения
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.
На российский рынок вернулся кроссовер Honda CR-V, причем в шестом поколении, сообщил портал "Автоновости дня
".
Авторы материала напомнили, что в мае прошлого года эта машина была признана экспертами портала iSeeCars самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке.
Отмечается, что сейчас новый Honda CR-V шестого поколения 2024 года выпуска можно приобрести в России как из наличия, так и под заказ, при этом цена стартует от 3 442 255 рублей. Но стоимость не совсем точная, так как, скорее всего, она будет напрямую зависеть от курса доллара или юаня к рублю на момент покупки, уточнили авторы материала.
Ссылаясь на одно из объявлений, "Автоновости дня" сообщили, что продавец предлагает привезти под заказ за почти 3,5 млн рублей CR-V с передним приводом, гибридной силовой установкой, выдающей 204 л.с., представляющей собой сочетание 2,0-литрового бензинового "атмосферника" (выступает как генератор, подзаряжающий батарею) с электромотором в 184 л.с. При этом в комплектацию входят датчики давления в шинах, датчики дождя и света, электропривод багажника с функцией бесконтактного открывания, адаптивные светодиодные фары, камера кругового обзора, проекция на лобовое стекло, кожаный руль с мультифункцией и обогревом, подогрев и вентиляция передних кресел, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, ионизатор и очиститель воздуха в салоне, комплекс систем активной и пассивной безопасности Honda Sensing L2 и многое другое.
Также отмечается, что бензиновый CR-V с передним приводом мультибрендовый автосалон из Благовещенска оценивает в 3 648 237 рублей. Силовая установка данной модели представляет собой обычный 1,5-литровый турбомотор на 193 л.с, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.
По данным портала, полноприводные версии обойдутся дороже. Цена под заказ стартует от 3 816 601 рубля.
Авторы материала напомнили, что официальные поставки новых моделей Honda в РФ прекратились в марте 2022 года и формально новый CR-V на отечественный рынок так и не вышел.
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