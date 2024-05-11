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Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли - 11.05.2024, ПРАЙМ
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли
Часть кровли обрушившегося пятиэтажного кирпичного дома дома в в городе Печора Республики Коми снесли в целях безопасности, отметило региональное управление МЧС | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T21:44+0300
2024-05-11T21:44+0300
2024-05-11T21:44+0300
происшествия
коми
частичное обрушение дома
снос
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Часть кровли обрушившегося пятиэтажного кирпичного дома дома в в городе Печора Республики Коми снесли в целях безопасности, отметило региональное управление МЧС России.Ранее сообщалось, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушилась пятиэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам главы республики Владимира Уйба, упомянутый дом был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения эвакуировано 14 человек, включая пятерых детей."Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена", — указало региональное управление МЧС.Власти Коми сообщали, что обрушение подъезда затронуло нежилую часть дома. Расселение его жильцов, которые получат компенсационные выплаты, начнется с 15 мая. На данный момент все жильцы эвакуированы, находятся в пунктах временного размещения, а также у родственников.
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Часть кровли дома в городе Печора снесли в целях безопасности сотрудников, разбирающих завалы
Часть кровли дома в Коми, где обрушился подъезд, снесли в целях безопасности сотрудников, занимающихся разбором завалов
2024-05-11T21:44+0300
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коми, частичное обрушение дома, снос, безопасность
Происшествия, КОМИ, частичное обрушение дома, снос, безопасность
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли
МЧС: часть кровли дома в Коми, где обрушился подъезд, снесли для безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Часть кровли обрушившегося пятиэтажного кирпичного дома дома в в городе Печора Республики Коми снесли в целях безопасности, отметило региональное управление МЧС России.
Ранее сообщалось, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушилась пятиэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам главы республики Владимира Уйба, упомянутый дом был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения эвакуировано 14 человек, включая пятерых детей.
"Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена", — указало региональное управление МЧС.
Власти Коми сообщали, что обрушение подъезда затронуло нежилую часть дома. Расселение его жильцов, которые получат компенсационные выплаты, начнется с 15 мая. На данный момент все жильцы эвакуированы, находятся в пунктах временного размещения, а также у родственников.
Названа причина обрушения части дома в Астрахани