Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли - 11.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240511/krovlya-848071370.html
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли - 11.05.2024, ПРАЙМ
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли
Часть кровли обрушившегося пятиэтажного кирпичного дома дома в в городе Печора Республики Коми снесли в целях безопасности, отметило региональное управление МЧС | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T21:44+0300
2024-05-11T21:44+0300
происшествия
коми
частичное обрушение дома
снос
безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0b/848071112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3936fc0f12081fddeba67455ac452c6a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Часть кровли обрушившегося пятиэтажного кирпичного дома дома в в городе Печора Республики Коми снесли в целях безопасности, отметило региональное управление МЧС России.Ранее сообщалось, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушилась пятиэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам главы республики Владимира Уйба, упомянутый дом был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения эвакуировано 14 человек, включая пятерых детей."Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена", — указало региональное управление МЧС.Власти Коми сообщали, что обрушение подъезда затронуло нежилую часть дома. Расселение его жильцов, которые получат компенсационные выплаты, начнется с 15 мая. На данный момент все жильцы эвакуированы, находятся в пунктах временного размещения, а также у родственников.
https://1prime.ru/20231117/842292753.html
коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Часть кровли дома в городе Печора снесли в целях безопасности сотрудников, разбирающих завалы
Часть кровли дома в Коми, где обрушился подъезд, снесли в целях безопасности сотрудников, занимающихся разбором завалов
2024-05-11T21:44+0300
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0b/848071112_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_49ebc455cddb1330fae64c55310f472c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
коми, частичное обрушение дома, снос, безопасность
Происшествия, КОМИ, частичное обрушение дома, снос, безопасность
21:44 11.05.2024
 
Часть кровли обрушившегося дома в Коми снесли

МЧС: часть кровли дома в Коми, где обрушился подъезд, снесли для безопасности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Часть кровли обрушившегося пятиэтажного кирпичного дома дома в в городе Печора Республики Коми снесли в целях безопасности, отметило региональное управление МЧС России.
Ранее сообщалось, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушилась пятиэтажка. По предварительным данным, пострадавших нет. По словам главы республики Владимира Уйба, упомянутый дом был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения эвакуировано 14 человек, включая пятерых детей.
"Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена", — указало региональное управление МЧС.
Власти Коми сообщали, что обрушение подъезда затронуло нежилую часть дома. Расселение его жильцов, которые получат компенсационные выплаты, начнется с 15 мая. На данный момент все жильцы эвакуированы, находятся в пунктах временного размещения, а также у родственников.
Часть жилого дома обрушилась в Астрахани - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2023
Названа причина обрушения части дома в Астрахани
17 ноября 2023, 10:38
 
ПроисшествияКОМИчастичное обрушение домасносбезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала