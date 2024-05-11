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Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра
Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра - 11.05.2024, ПРАЙМ
Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра
Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T05:56+0300
2024-05-11T06:09+0300
спецоперация на украине
россия
минобороны рф
днепр
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как рассказали в министерстве, "подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области". При этом подчеркивается, что тренировки максимально приближены к реальным боевым действия, все военнослужащие знают свои задачи и позиции, в тренировках используется макет лодки из бревен. В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, морпехи занимают условный плацдарм. Особый акцент делается на взаимодействие экипажа, пояснили в оборонном ведомстве. В то же время морпехи отрабатывают выставление постов на островах для предотвращения высадок основных сил противника на берег, говорится в сообщении министерства.
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россия, минобороны рф, днепр
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ, Днепр
05:56 11.05.2024 (обновлено: 06:09 11.05.2024)
 
Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра

Минобороны РФ: морпехи Северного флота готовятся к форсированию Днепра

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Российские морпехи отбили Московский университет у пиратов
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в министерстве, "подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области".
При этом подчеркивается, что тренировки максимально приближены к реальным боевым действия, все военнослужащие знают свои задачи и позиции, в тренировках используется макет лодки из бревен.
В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, морпехи занимают условный плацдарм. Особый акцент делается на взаимодействие экипажа, пояснили в оборонном ведомстве.
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В то же время морпехи отрабатывают выставление постов на островах для предотвращения высадок основных сил противника на берег, говорится в сообщении министерства.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМинобороны РФДнепр
 
 
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