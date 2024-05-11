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Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра

Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра - 11.05.2024, ПРАЙМ

Морская пехота Северного флота готовится к форсированию Днепра

Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T05:56+0300

2024-05-11T05:56+0300

2024-05-11T06:09+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как рассказали в министерстве, "подразделения отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ежедневно отрабатывают действия при форсировании водной преграды и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств в Херсонской области". При этом подчеркивается, что тренировки максимально приближены к реальным боевым действия, все военнослужащие знают свои задачи и позиции, в тренировках используется макет лодки из бревен. В полном снаряжении, прикрывая друг друга плотным огнем, морпехи занимают условный плацдарм. Особый акцент делается на взаимодействие экипажа, пояснили в оборонном ведомстве. В то же время морпехи отрабатывают выставление постов на островах для предотвращения высадок основных сил противника на берег, говорится в сообщении министерства.

https://1prime.ru/20240510/svo-848041285.html

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россия, минобороны рф, днепр