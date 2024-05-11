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Пятиэтажка частично обрушилась в Коми
Пятиэтажка частично обрушилась в Коми - 11.05.2024, ПРАЙМ
Пятиэтажка частично обрушилась в Коми
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, указало республиканское управление МЧС России. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T14:25+0300
2024-05-11T14:25+0300
2024-05-11T14:41+0300
происшествия
частичное обрушение дома
коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, указало республиканское управление МЧС России."Сегодня, 11 мая, в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения", – сообщается в публикации службы в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.Глава региона Владимир Уйба сообщил, что дом был признан аварийным.В ноябре прошлого года в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома, погиб один человек. По данным следствия, ЧП произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Указывалось, что восстановить первый и второй подъезды технически невозможно. На этом фоне комиссия заключила, что дом подлежит сносу.
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частичное обрушение дома, коми
Происшествия, частичное обрушение дома, КОМИ
Пятиэтажка частично обрушилась в Коми
МЧС сообщила о частичном обрушении пятиэтажки в городе Печора в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, указало республиканское управление МЧС России.
"Сегодня, 11 мая, в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения", – сообщается в публикации службы в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.
Глава региона Владимир Уйба сообщил, что дом был признан аварийным.
Аварийное жилье будут сносить ускоренными темпами, но пятиэтажки в регионах не тронут
В ноябре прошлого года в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома, погиб один человек. По данным следствия, ЧП произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Указывалось, что восстановить первый и второй подъезды технически невозможно. На этом фоне комиссия заключила, что дом подлежит сносу.