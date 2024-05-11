https://1prime.ru/20240511/obrushenie-848064949.html

Пятиэтажка частично обрушилась в Коми

Пятиэтажка частично обрушилась в Коми - 11.05.2024, ПРАЙМ

Пятиэтажка частично обрушилась в Коми

Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, указало республиканское управление МЧС России. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T14:25+0300

2024-05-11T14:25+0300

2024-05-11T14:41+0300

происшествия

частичное обрушение дома

коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, указало республиканское управление МЧС России."Сегодня, 11 мая, в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения", – сообщается в публикации службы в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.Глава региона Владимир Уйба сообщил, что дом был признан аварийным.В ноябре прошлого года в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома, погиб один человек. По данным следствия, ЧП произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Указывалось, что восстановить первый и второй подъезды технически невозможно. На этом фоне комиссия заключила, что дом подлежит сносу.

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коми

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частичное обрушение дома, коми