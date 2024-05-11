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"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ - 11.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ
"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ
Применяемые российской армией "танки-мангалы" обладают неуязвимостью на поле боя перед основным оружием ВСУ. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T11:46+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Применяемые российской армией "танки-мангалы" обладают неуязвимостью на поле боя перед основным оружием ВСУ. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.По его словам, "так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов". При этом он считает парадоксальным, что боевые машины с такой дополнительной броней обладают указанной эффективностью.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс отметил, что украинские военные тратят очень много FPV-дронов на борьбу с танком ВС РФ "царь-мангал" с нестандартной броней.В октябре 2023 года для танков ВС РФ в зоне СВО был создан серийный стандартизированный противодроновый навес над башней. До этого экипажи делали его самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом".
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вс рф, танки, дроны
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Танки, дроны
11:46 11.05.2024 (обновлено: 12:08 11.05.2024)
 
"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: российские танки-мангалы неуязвимы для БЛПА ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Применяемые российской армией "танки-мангалы" обладают неуязвимостью на поле боя перед основным оружием ВСУ. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
По его словам, "так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов". При этом он считает парадоксальным, что боевые машины с такой дополнительной броней обладают указанной эффективностью.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс отметил, что украинские военные тратят очень много FPV-дронов на борьбу с танком ВС РФ "царь-мангал" с нестандартной броней.
В октябре 2023 года для танков ВС РФ в зоне СВО был создан серийный стандартизированный противодроновый навес над башней. До этого экипажи делали его самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом".
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Спецоперация на УкраинеВС РФТанкидроны
 
 
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