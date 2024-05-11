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"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ

"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ - 11.05.2024, ПРАЙМ

"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ

Применяемые российской армией "танки-мангалы" обладают неуязвимостью на поле боя перед основным оружием ВСУ. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T11:46+0300

2024-05-11T11:46+0300

2024-05-11T12:08+0300

спецоперация на украине

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танки

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Применяемые российской армией "танки-мангалы" обладают неуязвимостью на поле боя перед основным оружием ВСУ. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.По его словам, "так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов". При этом он считает парадоксальным, что боевые машины с такой дополнительной броней обладают указанной эффективностью.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс отметил, что украинские военные тратят очень много FPV-дронов на борьбу с танком ВС РФ "царь-мангал" с нестандартной броней.В октябре 2023 года для танков ВС РФ в зоне СВО был создан серийный стандартизированный противодроновый навес над башней. До этого экипажи делали его самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом".

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вс рф, танки, дроны