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"Тупая пропаганда". В Киеве возмутились эволюцией мифа о "чудо-оружии"

"Тупая пропаганда". В Киеве возмутились эволюцией мифа о "чудо-оружии" - 11.05.2024, ПРАЙМ

"Тупая пропаганда". В Киеве возмутились эволюцией мифа о "чудо-оружии"

Украинские власти обманывают граждан, обещая успехи на передовой после новых поставок боеприпасов, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T23:17+0300

2024-05-11T23:17+0300

2024-05-11T23:17+0300

вооружения

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Украинские власти обманывают граждан, обещая успехи на передовой после новых поставок боеприпасов, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Вот якобы придут снаряды, и мы их (россиян, – ред.) остановим. Ну это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут "Байрактары", "святая" Джавелина, что там еще. "Леопарды", "Абрамсы", ATACMS'ы, теперь до снарядов дошли, а потом до патронов… Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения", – отметил он.По его мнению, которое он выразил изданию Politeka, наступление России в Харьковской области повлечет за собой образование в регионе буферной зоны.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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украина, оружие, ракеты atacms, сбу, abrams, танк leopard