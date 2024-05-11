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Иностранные наемники признают, что не сдержат российские войска, пишет СМИ
Иностранные наемники признают, что не сдержат российские войска, пишет СМИ - 11.05.2024, ПРАЙМ
Иностранные наемники признают, что не сдержат российские войска, пишет СМИ
Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины, признались, что не могут остановить российских военных, сообщает портал Business Insider. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T20:43+0300
2024-05-11T20:43+0300
2024-05-11T20:43+0300
спецоперация на украине
вс россии
запад
иностранные наемники
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины, признались, что не могут остановить российских военных, сообщает портал Business Insider."Мы были как ограничитель скорости. Если бы русские пришли, мы бы сдержали их, может быть, на час", — цитирует портал американского наемника Карла Ларсона.Уточняется, что Ларсон воевал в Ираке. Военный сообщил, что западные солдаты столкнулись с непривычными условиями, такими как ландшафт или оружие другого производства. Он добавил, что многие его сослуживцы погибли от российских БПЛА.По словам Ларсона, количество прибывающих зарубежных наемников уменьшилось на две трети. На данный момент "половина поступающих - из Латинской Америки", заключил он.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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вс россии, запад, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, ВС России, ЗАПАД, иностранные наемники
Иностранные наемники признают, что не сдержат российские войска, пишет СМИ
BI: иностранные наемники признают, что не помогут Киеву сдержать ВС России
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины, признались, что не могут остановить российских военных, сообщает портал Business Insider.
"Мы были как ограничитель скорости. Если бы русские пришли, мы бы сдержали их, может быть, на час", — цитирует портал американского наемника Карла Ларсона.
Уточняется, что Ларсон воевал в Ираке.
Военный сообщил, что западные солдаты столкнулись с непривычными условиями, такими как ландшафт или оружие другого производства. Он добавил, что многие его сослуживцы погибли от российских БПЛА.
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По словам Ларсона, количество прибывающих зарубежных наемников уменьшилось на две трети. На данный момент "половина поступающих - из Латинской Америки", заключил он.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.