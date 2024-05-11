https://1prime.ru/20240511/skoda-848066123.html

Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен

Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен - 11.05.2024, ПРАЙМ

Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен

Руководство чешского концерна Skoda Auto вынуждено было отменить несколько рабочих смен из-за недостатка комплектующих деталей и узлов, в частности сидений,... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T16:31+0300

2024-05-11T16:31+0300

2024-05-11T16:31+0300

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ПРАГА, 11 мая - ПРАЙМ. Руководство чешского концерна Skoda Auto вынуждено было отменить несколько рабочих смен из-за недостатка комплектующих деталей и узлов, в частности сидений, подлокотников, отражателей и ряда других, сообщила пресс-служба компании. "В концерне временно отменен ряд рабочих смен. Это вызвано недостатками в снабжении некоторыми автокомпонентами, в частности сидениями, подлокотниками, отражателями и некоторыми другими. Ограничения в работе касаются ночных смен на предприятии концерна в городе Млада Болеслав (на северо-западе страны). На заводе в городе Квасины (на востоке страны) отменены, в основном, субботние смены. При этом часть работников на этот период получит дополнительный отпуск с полным сохранением зарплаты", - отмечается в сообщении. Проблемы с компонентами в концерне объясняют новыми правилами поставок. Они касаются кибербезопасности транспортных средств и должны вступить в силу в июле этого года. Новые предписания носят более жесткий характер и касаются как меры восприимчивости автомобилей к кибератакам, так и безопасности всей цепочки поставок автомобильных компаний.

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авто, детали