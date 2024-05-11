Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен - 11.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240511/skoda-848066123.html
Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен
Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен - 11.05.2024, ПРАЙМ
Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен
Руководство чешского концерна Skoda Auto вынуждено было отменить несколько рабочих смен из-за недостатка комплектующих деталей и узлов, в частности сидений,... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T16:31+0300
2024-05-11T16:31+0300
экономика
авто
детали
https://cdnn.1prime.ru/img/82847/11/828471101_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_8fcd828dd2e580785bda48242afadabc.jpg
ПРАГА, 11 мая - ПРАЙМ. Руководство чешского концерна Skoda Auto вынуждено было отменить несколько рабочих смен из-за недостатка комплектующих деталей и узлов, в частности сидений, подлокотников, отражателей и ряда других, сообщила пресс-служба компании. "В концерне временно отменен ряд рабочих смен. Это вызвано недостатками в снабжении некоторыми автокомпонентами, в частности сидениями, подлокотниками, отражателями и некоторыми другими. Ограничения в работе касаются ночных смен на предприятии концерна в городе Млада Болеслав (на северо-западе страны). На заводе в городе Квасины (на востоке страны) отменены, в основном, субботние смены. При этом часть работников на этот период получит дополнительный отпуск с полным сохранением зарплаты", - отмечается в сообщении. Проблемы с компонентами в концерне объясняют новыми правилами поставок. Они касаются кибербезопасности транспортных средств и должны вступить в силу в июле этого года. Новые предписания носят более жесткий характер и касаются как меры восприимчивости автомобилей к кибератакам, так и безопасности всей цепочки поставок автомобильных компаний.
https://1prime.ru/20240508/pyaterka-848001652.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82847/11/828471101_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ca6fa56d636abbe8511f7b83281e2e6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, детали
Экономика, Авто, детали
16:31 11.05.2024
 
Чешский концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен

Концерн Skoda Auto отменил несколько рабочих смен из-за дефицита комплектующих

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанк#Логотип компании Skoda.
#Логотип компании Skoda. - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 11 мая - ПРАЙМ. Руководство чешского концерна Skoda Auto вынуждено было отменить несколько рабочих смен из-за недостатка комплектующих деталей и узлов, в частности сидений, подлокотников, отражателей и ряда других, сообщила пресс-служба компании.
"В концерне временно отменен ряд рабочих смен. Это вызвано недостатками в снабжении некоторыми автокомпонентами, в частности сидениями, подлокотниками, отражателями и некоторыми другими. Ограничения в работе касаются ночных смен на предприятии концерна в городе Млада Болеслав (на северо-западе страны). На заводе в городе Квасины (на востоке страны) отменены, в основном, субботние смены. При этом часть работников на этот период получит дополнительный отпуск с полным сохранением зарплаты", - отмечается в сообщении.
Проблемы с компонентами в концерне объясняют новыми правилами поставок. Они касаются кибербезопасности транспортных средств и должны вступить в силу в июле этого года. Новые предписания носят более жесткий характер и касаются как меры восприимчивости автомобилей к кибератакам, так и безопасности всей цепочки поставок автомобильных компаний.
Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей
8 мая, 12:07
 
ЭкономикаАвтодетали
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала