https://1prime.ru/20240511/svo-848059151.html

Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО

Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО - 11.05.2024, ПРАЙМ

Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО

Дежурные средства российской ПВО в течение ночи сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над Белгородской областью, а также семь беспилотников над Курской и... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T07:42+0300

2024-05-11T07:42+0300

2024-05-11T07:47+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО в течение ночи сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над Белгородской областью, а также семь беспилотников над Курской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в оборонном ведомстве, за ночь были пресечены попытки ВСУ "совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". "Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении Минобороны.

https://1prime.ru/20240503/dron-847900166.html

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