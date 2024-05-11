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Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО
Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО - 11.05.2024, ПРАЙМ
Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО
Дежурные средства российской ПВО в течение ночи сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над Белгородской областью, а также семь беспилотников над Курской и... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T07:42+0300
2024-05-11T07:42+0300
2024-05-11T07:47+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО в течение ночи сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над Белгородской областью, а также семь беспилотников над Курской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в оборонном ведомстве, за ночь были пресечены попытки ВСУ "совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". "Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении Минобороны.
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россия, пво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО
Средства ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО
МО РФ: российские средства ПВО за ночь сбили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО в течение ночи сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над Белгородской областью, а также семь беспилотников над Курской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в оборонном ведомстве, за ночь были пресечены попытки ВСУ "совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".
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"Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении Минобороны.