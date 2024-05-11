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"Больше не в состоянии". На Украине запаниковали из-за наступления России
"Больше не в состоянии". На Украине запаниковали из-за наступления России - 11.05.2024, ПРАЙМ
"Больше не в состоянии". На Украине запаниковали из-за наступления России
Вооруженные силы Украины ждут крайне тяжелые два месяца в связи с наступлением российских войск, заявил в беседе с France info командир батальона ударных... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T09:29+0300
2024-05-11T09:29+0300
2024-05-11T09:30+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ждут крайне тяжелые два месяца в связи с наступлением российских войск, заявил в беседе с France info командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.По его словам, из-за наступления ВС России "следующие два месяца будут очень тяжелыми, интенсивность боев только возрастает".В украинской армии ощущается острая нехватка людей и оружия для сдерживания российского натиска, подчеркивает France info.Так, старший сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным "Фидель" пожаловался корреспонденту на острую нехватку боеприпасов для своей шведской САУ."Русские оказывают на нас давление <...>, - заявил изданию старший сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным "Фидель". - Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось".Как ранее сообщил глава Минобороны РФ России Сергей Шойгу, ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек, потому что Соединенные Штаты и их союзники требуют сдерживать наступление любой ценой. По данным министра, в 2024 году украинские войска уже потеряли свыше 111 тысяч военнослужащих и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
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россия, наступление, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, наступление, ВСУ
"Больше не в состоянии". На Украине запаниковали из-за наступления России
Командир ВСУ Федоренко: украинские войска ждут очень тяжелые два месяца
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины ждут крайне тяжелые два месяца в связи с наступлением российских войск, заявил в беседе с France info
командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.
По его словам, из-за наступления ВС России "следующие два месяца будут очень тяжелыми, интенсивность боев только возрастает".
В украинской армии ощущается острая нехватка людей и оружия для сдерживания российского натиска, подчеркивает France info.
Так, старший сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным "Фидель" пожаловался корреспонденту на острую нехватку боеприпасов для своей шведской САУ.
Это позор. Одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказ американцев
"Русские оказывают на нас давление <...>, - заявил изданию старший сержант 45-й артиллерийской бригады с позывным "Фидель". - Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось".
Как ранее сообщил глава Минобороны РФ России Сергей Шойгу, ВСУ ежедневно теряют по тысяче человек, потому что Соединенные Штаты и их союзники требуют сдерживать наступление любой ценой. По данным министра, в 2024 году украинские войска уже потеряли свыше 111 тысяч военнослужащих и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.