https://1prime.ru/20240511/svo-848061101.html

Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу

Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу - 11.05.2024, ПРАЙМ

Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу

Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада Украине недостаточно, заявил в соцсети X украинский лидер Владимир Зеленский. | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T10:05+0300

2024-05-11T10:05+0300

2024-05-11T10:06+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

заявление

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада Украине недостаточно, заявил в соцсети X украинский лидер Владимир Зеленский.В частности, он написал: "Действительно полезный пакет помощи Украине – это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах".В американском издании The Hill сделали предположение, что президент Украины своим заявлением в соцсети высказал недовольство анонсами, подчеркнув отсутствие энтузиазма в отношении нового пакета помощи.Ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. При этом в Белом доме отметили постепенное продвижение российских войск в последние недели, подчеркнув, что их продвижение ожидается и в будущем.Российское руководство считает, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-челны НАТО в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы с вооружением для Украины будут законными целями для российских войск. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, как отметил Лавров, напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.

https://1prime.ru/20240508/ukraina-848026088.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, заявление, военная помощь украине