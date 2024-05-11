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Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу
Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу - 11.05.2024, ПРАЙМ
Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу
Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада Украине недостаточно, заявил в соцсети X украинский лидер Владимир Зеленский. | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T10:05+0300
2024-05-11T10:05+0300
2024-05-11T10:06+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
заявление
военная помощь украине
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада Украине недостаточно, заявил в соцсети X украинский лидер Владимир Зеленский.В частности, он написал: "Действительно полезный пакет помощи Украине – это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах".В американском издании The Hill сделали предположение, что президент Украины своим заявлением в соцсети высказал недовольство анонсами, подчеркнув отсутствие энтузиазма в отношении нового пакета помощи.Ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. При этом в Белом доме отметили постепенное продвижение российских войск в последние недели, подчеркнув, что их продвижение ожидается и в будущем.Российское руководство считает, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-челны НАТО в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы с вооружением для Украины будут законными целями для российских войск. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, как отметил Лавров, напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.
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владимир зеленский, заявление, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, заявление, военная помощь Украине
Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу
Зеленский: Украине требуются поставки оружия, а не анонсы пакетов помощи
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ.
Объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада Украине недостаточно, заявил в соцсети X
украинский лидер Владимир Зеленский.
В частности, он написал: "Действительно полезный пакет помощи Украине – это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах".
В американском издании The Hill сделали предположение, что президент Украины своим заявлением в соцсети высказал недовольство анонсами, подчеркнув отсутствие энтузиазма в отношении нового пакета помощи.
Ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. При этом в Белом доме отметили постепенное продвижение российских войск в последние недели, подчеркнув, что их продвижение ожидается и в будущем.
США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
Российское руководство считает, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-челны НАТО в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, все грузы с вооружением для Украины будут законными целями для российских войск. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, как отметил Лавров, напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.