https://1prime.ru/20240511/udar-848062509.html

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области - 11.05.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области

Российские войска нанесли удар по расположению сил ВСУ в Токаревке в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T11:11+0300

2024-05-11T11:11+0300

2024-05-11T11:11+0300

спецоперация на украине

херсонская область

всу

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по расположению сил ВСУ в Токаревке в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении 11 мая прилетало... В село Токаревка прилетело по ПВД (пункт временной дислокации), где новоприбывшие укладывались баиньки. В соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, отменив планы по ротации", — сказал он. Лебедев также сообщил, что в результате удара по городу Херсон было уничтожено несколько украинских операторов БПЛА.

https://1prime.ru/20240509/ukraina-848036834.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, всу, сво