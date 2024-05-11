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ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области - 11.05.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области
ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области - 11.05.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли удар по расположению сил ВСУ в Токаревке в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 11.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-11T11:11+0300
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спецоперация на украине
херсонская область
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по расположению сил ВСУ в Токаревке в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "На линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении 11 мая прилетало... В село Токаревка прилетело по ПВД (пункт временной дислокации), где новоприбывшие укладывались баиньки. В соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, отменив планы по ротации", — сказал он. Лебедев также сообщил, что в результате удара по городу Херсон было уничтожено несколько украинских операторов БПЛА.
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херсонская область, всу, сво
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ, СВО
11:11 11.05.2024
 
ВС России нанесли удар по расположению ВСУ в Херсонской области

РИА Новости: российские ВС ударили по расположению ВСУ в Токаревке под Херсоном

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по расположению сил ВСУ в Токаревке в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении 11 мая прилетало... В село Токаревка прилетело по ПВД (пункт временной дислокации), где новоприбывшие укладывались баиньки. В соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, отменив планы по ротации", — сказал он.
Лебедев также сообщил, что в результате удара по городу Херсон было уничтожено несколько украинских операторов БПЛА.
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Спецоперация на УкраинеХерсонская областьВСУСВО
 
 
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