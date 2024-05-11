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Вьетнам готов предоставить студентам из РФ возможность учиться за рубежом

Вьетнам готов предоставить студентам из РФ возможность учиться за рубежом - 11.05.2024, ПРАЙМ

Вьетнам готов предоставить студентам из РФ возможность учиться за рубежом

Вьетнам готов предоставить студентам из России возможность учиться и стажироваться за границей, когда многие западные государства запретили принимать российских | 11.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-11T08:01+0300

2024-05-11T08:01+0300

2024-05-11T08:03+0300

вьетнам

студенты

россия

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Вьетнам готов предоставить студентам из России возможность учиться и стажироваться за границей, когда многие западные государства запретили принимать российских студентов, заявил замглавы Министерства образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Минь Шон."Вьетнам всегда готов сотрудничать с Россией, чтобы предоставить такие возможности студентам обеих сторон", - отметил замминистра, комментируя перспективы предоставления российским студентам шанса учиться за границей в условиях пропавших возможностей обучения на Западе. Хоанг Минь Шон добавил, что вьетнамские университеты "охотно принимают российских студентов", а во многих школах действуют стипендиальные программы для иностранных граждан вообще и российских граждан в частности. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240409/pooschrenie-847240002.html

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вьетнам, студенты, россия