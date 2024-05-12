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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести
Число погибших при обрушении жилого дома в Белгороде выросло до шести, очередного погибшего извлекли из-под завалов, сообщает МЧС. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:52+0300
2024-05-12T18:52+0300
2024-05-12T18:57+0300
белгород
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении жилого дома в Белгороде выросло до шести, очередного погибшего извлекли из-под завалов, сообщает МЧС."МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде", - сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.В воскресенье ВСУ подвергли Белгород массированному обстрелу. Из-за прямого попадания снаряда в жилой дом целиком обрушился один из подъездов.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 20 человек, в их числе двое детей.
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белгород, мчс россии
БЕЛГОРОД, МЧС России, Спецоперация на Украине
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести
МЧС: из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде извлекли шестого погибшего
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении жилого дома в Белгороде выросло до шести, очередного погибшего извлекли из-под завалов, сообщает МЧС.
"МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде", - сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.
В воскресенье ВСУ подвергли Белгород массированному обстрелу. Из-за прямого попадания снаряда в жилой дом целиком обрушился один из подъездов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 20 человек, в их числе двое детей.
На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома