https://1prime.ru/20240512/belgorod-848089975.html

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести - 12.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до шести

Число погибших при обрушении жилого дома в Белгороде выросло до шести, очередного погибшего извлекли из-под завалов, сообщает МЧС. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:52+0300

2024-05-12T18:52+0300

2024-05-12T18:57+0300

белгород

мчс россии

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении жилого дома в Белгороде выросло до шести, очередного погибшего извлекли из-под завалов, сообщает МЧС."МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде", - сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.В воскресенье ВСУ подвергли Белгород массированному обстрелу. Из-за прямого попадания снаряда в жилой дом целиком обрушился один из подъездов.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 20 человек, в их числе двое детей.

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