https://1prime.ru/20240512/belgorod-848090481.html

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи - 12.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T19:31+0300

2024-05-12T19:31+0300

2024-05-12T19:36+0300

спецоперация на украине

белгород

всу

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, тело еще одного погибшего извлекли спасатели извлекли из-под завалов. Ранее сообщалось о гибели шести человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозже МЧС России подтвердило гибель седьмого человека. "Спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье, что Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими силами. В десятиэтажном доме в результате произошло обрушение всего подъезда.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

https://1prime.ru/20240512/belgorod-848088472.html

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белгород, всу