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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи
Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T19:31+0300
2024-05-12T19:31+0300
2024-05-12T19:36+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, тело еще одного погибшего извлекли спасатели извлекли из-под завалов. Ранее сообщалось о гибели шести человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозже МЧС России подтвердило гибель седьмого человека. "Спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье, что Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими силами. В десятиэтажном доме в результате произошло обрушение всего подъезда.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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белгород, всу
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД, ВСУ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи
Из-под завалов в Белгороде извлекли тело седьмого погибшего
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, тело еще одного погибшего извлекли спасатели извлекли из-под завалов. Ранее сообщалось о гибели шести человек.
Позже МЧС России подтвердило гибель седьмого человека.
"Спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье, что Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими силами. В десятиэтажном доме в результате произошло обрушение всего подъезда.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.