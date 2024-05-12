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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи
Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T19:31+0300
2024-05-12T19:36+0300
спецоперация на украине
белгород
всу
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, тело еще одного погибшего извлекли спасатели извлекли из-под завалов. Ранее сообщалось о гибели шести человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозже МЧС России подтвердило гибель седьмого человека. "Спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье, что Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими силами. В десятиэтажном доме в результате произошло обрушение всего подъезда.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
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белгород, всу
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД, ВСУ
19:31 12.05.2024 (обновлено: 19:36 12.05.2024)
 
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи

Из-под завалов в Белгороде извлекли тело седьмого погибшего

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде вследствие атаки ВСУ выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, тело еще одного погибшего извлекли спасатели извлекли из-под завалов. Ранее сообщалось о гибели шести человек.
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Позже МЧС России подтвердило гибель седьмого человека.
"Спасатели извлекли седьмого погибшего из-под завалов", — говорится в сообщении ведомства.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде
18:10
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье, что Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими силами. В десятиэтажном доме в результате произошло обрушение всего подъезда.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛГОРОДВСУ
 
 
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