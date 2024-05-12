https://1prime.ru/20240512/belgorod-848091032.html
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти
Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ увеличилось до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T20:02+0300
2024-05-12T20:02+0300
2024-05-12T20:02+0300
спецоперация на украине
белгород
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089103_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_e64956e38c17f7c64d6eae68a837f9e1.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ увеличилось до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ранее сообщалось о гибели семи человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГубернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. В результате в десятиэтажном жилом доме целиком обрушился подъезд.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
https://1prime.ru/20240512/belgorod-848088472.html
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0c/848089103_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d9c2183e137d6334d5e4e4cb8d37b2aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД
Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти
РИА: из-под завалов дома в Белгороде извлекли тело девятого погибшего
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ увеличилось до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ранее сообщалось о гибели семи человек.
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. В результате в десятиэтажном жилом доме целиком обрушился подъезд.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Открыта горячая линия для родственников пострадавших при ЧП в Белгороде