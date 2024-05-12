https://1prime.ru/20240512/belgorod-848091032.html

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти - 12.05.2024, ПРАЙМ

Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до девяти

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ увеличилось до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T20:02+0300

2024-05-12T20:02+0300

2024-05-12T20:02+0300

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белгород

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ увеличилось до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ранее сообщалось о гибели семи человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГубернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород обстреляли ВСУ. В результате в десятиэтажном жилом доме целиком обрушился подъезд.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

https://1prime.ru/20240512/belgorod-848088472.html

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белгород