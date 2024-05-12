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Под Симферополем сбили украинский беспилотник

Под Симферополем сбили украинский беспилотник - 12.05.2024, ПРАЙМ

Под Симферополем сбили украинский беспилотник

В Крыму сбит украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T18:50+0300

2024-05-12T18:50+0300

2024-05-12T18:50+0300

спецоперация на украине

всу

крым

сергей аксенов

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Крыму сбит украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, летательный аппарат был обезврежен в окрестностях административного центра региона..Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, разрушений и пострадавших нет.Глава региона обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Российские средства ПВО практически каждый день сбивают беспилотники, которыми регулярно обстреливают регионы РФ. В том числе Крым и Севастополь часто становятся объектом атак противника.

https://1prime.ru/20240505/bespilotniki-847919415.html

крым

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всу, крым, сергей аксенов