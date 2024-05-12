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Под Симферополем сбили украинский беспилотник - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Под Симферополем сбили украинский беспилотник
Под Симферополем сбили украинский беспилотник - 12.05.2024, ПРАЙМ
Под Симферополем сбили украинский беспилотник
В Крыму сбит украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T18:50+0300
2024-05-12T18:50+0300
спецоперация на украине
всу
крым
сергей аксенов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Крыму сбит украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, летательный аппарат был обезврежен в окрестностях административного центра региона..Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, разрушений и пострадавших нет.Глава региона обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Российские средства ПВО практически каждый день сбивают беспилотники, которыми регулярно обстреливают регионы РФ. В том числе Крым и Севастополь часто становятся объектом атак противника.
https://1prime.ru/20240505/bespilotniki-847919415.html
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всу, крым, сергей аксенов
Спецоперация на Украине, ВСУ, КРЫМ, Сергей Аксенов
18:50 12.05.2024
 
Под Симферополем сбили украинский беспилотник

Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитом в районе Симферополя беспилотнике ВСУ

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Крыму сбит украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, летательный аппарат был обезврежен в окрестностях административного центра региона..
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"В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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По его словам, разрушений и пострадавших нет.
Глава региона обратился к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Российские средства ПВО практически каждый день сбивают беспилотники, которыми регулярно обстреливают регионы РФ. В том числе Крым и Севастополь часто становятся объектом атак противника.
 
Спецоперация на УкраинеВСУКРЫМСергей Аксенов
 
 
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