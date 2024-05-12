https://1prime.ru/20240512/germaniya-848091325.html

В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО

В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО - 12.05.2024, ПРАЙМ

В ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених раскритиковал идею депутатов бундестага сбивать российские ракеты и... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T20:53+0300

2024-05-12T20:53+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених раскритиковал идею депутатов бундестага сбивать российские ракеты и БПЛА над Украиной системами ПВО с территории НАТО. Ранее издание FAZ опубликовало статью, в которой были представлены мнения четырех депутатов немецкого бундестага относительно возможности использования системами противовоздушной обороны (ПВО) западных стран с территорий соседних с Украиной государств-членов НАТО для нейтрализации российских ракет и беспилотных летательных аппаратов."Желание защитить воздушное пространство Украины посредством операции НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными", —заявил Мютцених изданию Tagesspiegel. По его словам, защита воздушного пространства Украины силами Германии немедленно превратила бы ФРГ в сторону конфликта и потребовало бы мандата бундестага. Ранее Мютцених заявлял о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров на территории западных стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.

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германия, украина, сво, нато, всу