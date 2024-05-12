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Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ

Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T21:42+0300

2024-05-12T21:42+0300

2024-05-12T21:44+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.Отмечается, что Шойгу в должности секретаря Совбеза РФ будет заместителем президента РФ в комиссии по ВПК, а также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФС ВТС).Сергей Шойгу с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года занимал пост министра обороны РФ. Ранее Шойгу занимал посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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