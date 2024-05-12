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"Очень мрачно". На Западе сделали предупреждение Украине из-за Харькова
"Очень мрачно". На Западе сделали предупреждение Украине из-за Харькова - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Очень мрачно". На Западе сделали предупреждение Украине из-за Харькова
ВСУ понесут еще большие потери, если Киев примет решение защищать Харьковскую область от наступления Вооруженных сил РФ. Об этом пишет The New York Times со... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T08:35+0300
2024-05-12T08:35+0300
2024-05-12T08:35+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ВСУ понесут еще большие потери, если Киев примет решение защищать Харьковскую область от наступления Вооруженных сил РФ. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана."Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей итак малочисленной армии", — предупредил он.Райан также заявил, что ближайшие недели для украинских на востоке страны "будут очень мрачными".В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской областиРоссия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьков, всу, сво
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, ВСУ, СВО
"Очень мрачно". На Западе сделали предупреждение Украине из-за Харькова
NYT: Украина потеряет еще больше войск, если решит защищать Харьковскую область
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ.
ВСУ понесут еще большие потери, если Киев примет решение защищать Харьковскую область от наступления Вооруженных сил РФ. Об этом пишет The New York Times
со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана.
"Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей итак малочисленной армии", — предупредил он.
Райан также заявил, что ближайшие недели для украинских на востоке страны "будут очень мрачными".
В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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