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"Глаза и уши". На Дальнем Востоке указали на военную активность России - 12.05.2024, ПРАЙМ
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"Глаза и уши". На Дальнем Востоке указали на военную активность России
"Глаза и уши". На Дальнем Востоке указали на военную активность России - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Глаза и уши". На Дальнем Востоке указали на военную активность России
Россия строит наблюдательные базы на Курилах для укрепления военного потенциала, пишет гонконгское издание South China Morning Post. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T20:54+0300
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курильские острова
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Россия строит наблюдательные базы на Курилах для укрепления военного потенциала, пишет гонконгское издание South China Morning Post.Как считают аналитики, это является слабо завуалированным предостережением Японии насчет дальнейшей поддержки Украины:Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ публикации отмечается, что острова имеют решающее значение для военных планов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Как полагает профессор международных отношений Университета Дайто Бунка и специалист по военным вопросам Гаррен Малой, эти базы "будут глазами и ушами в северной Японии". "Благодаря перехваченным радиосигналам Россия будет в курсе всего, что делает Япония, в том числе как союзница США", — объяснил он.В свою очередь, профессор международных отношений токийского филиала Темпльского университета Джеймс Браун считает, что новые базы вызывают тревогу, но не представляют серьезной новой угрозы для Японии.Япония претендует на острова, где Россия развивает военные базы, и затянувшийся спор не позволяет подписать мирный договор. Вместе с тем, Москва ужесточила свою позицию в этом направлении после того, как Токио поддержал Киев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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курильские острова
Курильские острова
20:54 12.05.2024 (обновлено: 20:55 12.05.2024)
 
"Глаза и уши". На Дальнем Востоке указали на военную активность России

SCMP: Россия благодаря новым военным базам будет в курсе всех действий Японии

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Россия строит наблюдательные базы на Курилах для укрепления военного потенциала, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
Как считают аналитики, это является слабо завуалированным предостережением Японии насчет дальнейшей поддержки Украины:
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В публикации отмечается, что острова имеют решающее значение для военных планов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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30 января, 13:17
Как полагает профессор международных отношений Университета Дайто Бунка и специалист по военным вопросам Гаррен Малой, эти базы "будут глазами и ушами в северной Японии". "Благодаря перехваченным радиосигналам Россия будет в курсе всего, что делает Япония, в том числе как союзница США", — объяснил он.
В свою очередь, профессор международных отношений токийского филиала Темпльского университета Джеймс Браун считает, что новые базы вызывают тревогу, но не представляют серьезной новой угрозы для Японии.
Япония претендует на острова, где Россия развивает военные базы, и затянувшийся спор не позволяет подписать мирный договор. Вместе с тем, Москва ужесточила свою позицию в этом направлении после того, как Токио поддержал Киев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Курильские острова
 
 
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