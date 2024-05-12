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"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России
Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T09:49+0300
2024-05-12T09:49+0300
2024-05-12T09:51+0300
спецоперация на украине
алексей пушков
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о сдерживании Российской Федерации.Ранее президент Франции заявил, что Европе нужно быть готовой сдержать Россию, если та "зайдет слишком далеко" в украинском конфликте. Франция, как заявил глава Пятой республики, "не держава войны, а держава мира", и, если Европа хочет мира, нужно "его защищать". При этом Макрон снова не исключил отправку французского воинского контингента на Украину, если российские войска прорвут фронт, а Украина обратится с соответствующей просьбой.Комментируя высказывания французского президента, Пушков написал Пушков в своем Telegram-канале: "Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить".Представитель президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в Европе видят, что сегодняшняя ситуация чревата провалом для Киева, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
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алексей пушков, эммануэль макрон, россия
Спецоперация на Украине, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, РОССИЯ
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России
Пушков посоветовал президенту Франции прикусить язык после слов о сдерживании РФ
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ.
Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил
на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о сдерживании Российской Федерации.
Ранее президент Франции заявил, что Европе нужно быть готовой сдержать Россию, если та "зайдет слишком далеко" в украинском конфликте. Франция, как заявил глава Пятой республики, "не держава войны, а держава мира", и, если Европа хочет мира, нужно "его защищать". При этом Макрон снова не исключил отправку французского воинского контингента на Украину, если российские войска прорвут фронт, а Украина обратится с соответствующей просьбой.
Комментируя высказывания французского президента, Пушков написал Пушков в своем Telegram-канале: "Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить".
"Лучше этого не делать". Пушков предостерег страны Запада
Представитель президента России Дмитрий Песков
ранее отметил, что в Европе видят, что сегодняшняя ситуация чревата провалом для Киева, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.