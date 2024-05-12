Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России - 12.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240512/makron-848075112.html
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России
Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T09:49+0300
2024-05-12T09:51+0300
спецоперация на украине
алексей пушков
эммануэль макрон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о сдерживании Российской Федерации.Ранее президент Франции заявил, что Европе нужно быть готовой сдержать Россию, если та "зайдет слишком далеко" в украинском конфликте. Франция, как заявил глава Пятой республики, "не держава войны, а держава мира", и, если Европа хочет мира, нужно "его защищать". При этом Макрон снова не исключил отправку французского воинского контингента на Украину, если российские войска прорвут фронт, а Украина обратится с соответствующей просьбой.Комментируя высказывания французского президента, Пушков написал Пушков в своем Telegram-канале: "Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить".Представитель президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в Европе видят, что сегодняшняя ситуация чревата провалом для Киева, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://1prime.ru/20240509/pushkov-848034775.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей пушков, эммануэль макрон, россия
Спецоперация на Украине, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, РОССИЯ
09:49 12.05.2024 (обновлено: 09:51 12.05.2024)
 
"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России

Пушков посоветовал президенту Франции прикусить язык после слов о сдерживании РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о сдерживании Российской Федерации.
Ранее президент Франции заявил, что Европе нужно быть готовой сдержать Россию, если та "зайдет слишком далеко" в украинском конфликте. Франция, как заявил глава Пятой республики, "не держава войны, а держава мира", и, если Европа хочет мира, нужно "его защищать". При этом Макрон снова не исключил отправку французского воинского контингента на Украину, если российские войска прорвут фронт, а Украина обратится с соответствующей просьбой.
Комментируя высказывания французского президента, Пушков написал Пушков в своем Telegram-канале: "Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить".
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
"Лучше этого не делать". Пушков предостерег страны Запада
9 мая, 12:19
Представитель президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в Европе видят, что сегодняшняя ситуация чревата провалом для Киева, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
 
Спецоперация на УкраинеАлексей ПушковЭммануэль МакронРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала