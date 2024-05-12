https://1prime.ru/20240512/makron-848075112.html

"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России

"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России - 12.05.2024, ПРАЙМ

"Никак не успокоится". Пушков резко ответил Макрону на слова о России

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T09:49+0300

2024-05-12T09:49+0300

2024-05-12T09:51+0300

спецоперация на украине

алексей пушков

эммануэль макрон

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на провокационное высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о сдерживании Российской Федерации.Ранее президент Франции заявил, что Европе нужно быть готовой сдержать Россию, если та "зайдет слишком далеко" в украинском конфликте. Франция, как заявил глава Пятой республики, "не держава войны, а держава мира", и, если Европа хочет мира, нужно "его защищать". При этом Макрон снова не исключил отправку французского воинского контингента на Украину, если российские войска прорвут фронт, а Украина обратится с соответствующей просьбой.Комментируя высказывания французского президента, Пушков написал Пушков в своем Telegram-канале: "Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить".Представитель президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в Европе видят, что сегодняшняя ситуация чревата провалом для Киева, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.

https://1prime.ru/20240509/pushkov-848034775.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей пушков, эммануэль макрон, россия